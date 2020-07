Energy Notch è un’applicazione che aggiunge un bordo attorno al notch dello smartphone per mostrare il livello corrente della batteria e dare un accento colorato alla tacca sul display.

Lo strumento è ideato dallo sviluppatore dietro alle app Energy Ring e Energy Bar e nonostante sia stata pubblicata da pochi giorni, lo sviluppatore ha aggiunto il supporto per nuovi dispositivi oltre allo smartphone OnePlus 6T.

Energy Notch amplia il supporto per altri smartphone

Ora anche i possessori di OnePlus 6, OnePlus 7, OnePlus 7T, POCOPHONE F1, Motorola One Power, Redmi Note 7 e 7S possono utilizzare l’indicatore della batteria personalizzabile di Energy Notch. A seguire trovate un esempio di come funziona su OnePlus 6T quando è in carica.

Secondo il log delle modifiche più recente dell’app, il supporto per i nuovi dispositivi è stato fornito in remoto, inoltre è stato implementato anche un aggiornamento che ottimizza l’applicazione con qualche correzione di bug.

Come in precedenza lo sviluppatore incoraggia gli utenti che utilizzano uno smartphone con il notch non ancora supportato dall’app a contattarlo via e-mail per contribuire a espandere ulteriormente il supporto.

Energy Notch è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per sbloccare tutte le funzionalità ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire.

