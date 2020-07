Energy Notch è un’applicazione che aggiunge un bordo attorno al notch dello smartphone OnePlus 6T per mostrare il livello corrente della batteria e dare un accento colorato alla tacca sul display.

Lo strumento mette a disposizione varie opzioni di configurazione che permettono di personalizzare lo spessore del bordo a partire da una larghezza di 1 pixel, oltre ai colori e alla direzione di accorciamento in base al livello di carica della batteria (sinistra/centro/destra).

Energy Notch offre una serie di fantastiche animazioni che si attivano ogni volta che lo smartphone è collegato a una fonte di alimentazione, inoltre la versione Pro consente di impostare un colore mono, più segmenti di colore o un gradiente.

Energy Notch mostra il livello della batteria attorno al notch

L’applicazione grava sulla CPU per poco più dello 0% in quanto si attiva solo per riflettere qualsiasi cambiamento nel livello di carica della batteria, inoltre l’app passa in modalità deep sleep quando si spegne lo schermo, tuttavia il bordo può nascondere contenuti a schermo intero come app, video, immagini, giochi e altro.

Se esiste un’opzione di ottimizzazione della batteria nelle impostazioni del dispositivo, lo sviluppatore consiglia di disabilitarla per Energy Notch, altrimenti potrebbe essere terminata in background. Se invece il bordo dovesse scomparire sui dispositivi Xiaomi è sufficiente andare in Impostazioni>App>Gestisci app>Energy Notch e attivare l’avvio automatico.

Energy Notch è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per sbloccare tutte le funzionalità ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire.

