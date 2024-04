Districarsi tra il marasma di smartphone Android presenti sul mercato risulta molto più complesso nelle fasce meno nobili che nella fascia top, vuoi per il maggior numero di alternative presenti, vuoi perché, in basso, la linea di confine tra best buy e dispositivo scadente è molto sottile. In tal senso, abbiamo avuto l’opportunità di (ri)provare Motorola Moto G54 5G, smartphone Android dichiaratamente di fascia medio-bassa che la casa alata ha lanciato sul mercato da oltre sei mesi.

Nonostante un prezzo di listino che supera di poco i 200 euro, pur non riuscendo a eccellere in nulla e non avendo una scheda tecnica da urlo (a proposito, eccola qui), questo smartphone targato Motorola riesce a fare tutto ciò che gli viene richiesto. Basterà ciò a fargli guadagnare il titolo di best buy? Scopriamolo nella recensione completa.

La nostra videorecensione:

Recensione Motorola Moto G54 5G

“Meglio Moto G” era lo slogan che circolava qualche anno fa per sottolineare come la famiglia di smartphone di fascia medio-bassa della casa alata fosse un avverario tosto per tutti gli altri competitor. Motorola Moto G54 5G vuole confermare tutto ciò, in un momento storico nel quale la famiglia Moto G annovera un’infinità di dispositivi e lui si pone nel mezzo, con l’obiettivo di risultare equilibrato e adatto a tutti.

Prima di spingerci oltre e analizzare, comparto per comparto, questo smartphone, è bene partire dall’unboxing. La confezione di vendita, sicuramente più ricca rispetto a quella di uno smartphone di fascia alta, contiene (oltre al dispositivo stesso) la manualistica rapida, la spilletta per rimuovere il carrellino della SIM, un caricabatterie da parete (USB-A) e un cavo per dati e ricarica (da USB-A a USB-C). Non è presente una cover (che Motorola propone su alcuni mercati), peccato.

Design, ergonomia, touch and feel

Dimensioni non da compatto (161,6 x 73,8 x 8 mm) ma peso contenuto in 177 grammi (nonostante la capienza della batteria integrata, aspetto che tratteremo più avanti), niente materiali “nobili” (plastica per frame e retro, vetro al fronte), nessuna certificazione IP ma design idro-repellente: Motorola Moto G54 5G bada al sodo, potendo contare anche su una buona qualità costruttiva. Ciò si traduce in una buona ergonomia generale, accompagnata da un esperienza al tocco nella media.

Dal punto di vista estetico, lui cerca di distinguersi dai competitor diretti della stessa fascia, cercando di scimmiottare i Motorola di fascia più alta e risultando piuttosto elegante in questa colorazione Midnight Blue: ciò è visibile soprattutto nella zona posteriore dove, al netto del logo della casa alata, spicca un’isola fotografica rettangolare, leggermente sporgente, che ospita il comparto fotografico, coi due sensori posti a semaforo. I pulsanti sono tutti posti sul lato destro (bilanciere del volume sopra e tasto di accensione/spegnimento, che integra un lettore delle impronte digitali abbastanza preciso, sotto). Sotto troviamo l’altoparlante principale, la porta USB-C, il microfono principale e il jack audio da 3,5 mm (buono, perché sta sparendo anche sulla fascia bassa). Quasi del tutto puliti gli altri due lati: sopra troviamo solo un secondo microfono; a sinistra troviamo il carrellino per la SIM (con Nano-SIM + slot per scheda microSD).

Display e audio

IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco pari a 1200 nits, supporto all’HDR10+ e certificazione per la bassa emissione di luce blu: questa è la soprendente (per la fascia di prezzo) carta d’identità del display di Motorola Moto G54 5G, ben visibile e leggibile in praticamente tutte le condizioni di illuminazione.

Non potendo contare su un pannello OLED, lui non offre neri profondissimi e contrasto pressoché infinito, e soffre quando lo incliniamo (i neri virano al grigio molto rapidamente). In generale, l’esperienza visiva è piacevole, sia durante la navigazione Web che durante la fruizione di contenuti multimediali, grazie anche all’audio stereo (oltre all’altoparlante principale, l’audio fuoriesce dalla capsula auricolare) potenziato dal supporto al Dolby Atmos: gli altoparlanti di per sé risultano un pelo carenti sul fronte dei bassi ma con cuffie, cablate o wireless che siano, l’esperienza è assimilabile a quella di un prodotto di fascia più alta.

Comparto fotografico

Sul fronte del comparto fotografico, Motorola Moto G54 5G offre un totale di tre sensori: anteriormente abbiamo un sensore grandangolare da 32 megapixel; posteriormente abbiamo un sensore principale da 50 megapixel stabilizzato otticamente e un sensore ausiliario da 2 megapixel.

Lo smartphone si comporta discretamente sul campo fotografico, restituendo scatti comunque gradevoli e con discreto livello di dettaglio (considerando la fascia di prezzo), a patto che vi accontentiate dell’assenza di un sensore zoom: lo zoom digitale (fino all’8x) restituisce scatti praticamente inutilizzabili; bene invece i panorami; discrete le macro e le foto in condizioni di illuminazione ambientale non ottimale.

Previous Next Fullscreen

Non al top invece i selfie/ritratti, meglio con la fotocamera posteriore che con la quella anteriore, in grado di catturare molta meno luce e destinata a restituire un minor dettaglio. Non abbiamo a che fare con scatti drammatici ma siamo in linea con quelli offerti da altri competitor.

Prestazioni, batteria e autonomia

Parlando di prestazioni, Motorola Moto G54 5G è spinto dal SoC Dimensity 7020 di MediaTek, piattaforma dichiaratamente destinata a prodotti della fascia medio-bassa ma che comunque consente di far girare abbastanza bene e con poche incertezze (a patto che non abbiate fretta di avere tutto eseguito nell’immediato) il dispositivo, dotato (nella versione da noi provata) di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Dotato di supporto al Wi-Fi 5 e alle reti 5G (anche su eSIM, una vera rarità su questa fascia di prezzo), lo smartphone si comporta abbastanza bene anche per quanto concerne la connettività, pur non eccellendo sul fronte della copertura (anche del Wi-Fi). Sono poi presenti il Bluetooth 5.3 (nessun problema con cuffie o altri dispositivi Bluetooth), l’NFC (per i pagamenti contactless) e il GPS, ben funzionante e abbastanza rapido ad agganciare il segnale.

Previous Next Fullscreen

La batteria integrata è da 5000 mAh e supporta la ricarica cablata a 15 W (tramite la porta USB-C): in generale, ci vorranno circa un paio d’ore per caricare il dispositivo che, in ogni caso, riesce a garantire oltre una giornata di utilizzo, a patto che rinunciate alla connettività 5G. Come potete vedere dalla seguente galleria, su quattro giornate di utilizzo molto simili tra loro, Motorola Moto G54 5G ha reso molto meglio con 5G disattivato, consentendoci di chiudere la giornata con il 49% di autonomia residua.

Previous Next Fullscreen

Software e funzionalità

Sul fronte del software, Motorola Moto G54 5G è arrivato sul mercato con Android 13 e la promessa dell’aggiornamento ad Android 14 (e addirittura Android 15), ancora mai arrivato (e le patch di sicurezza sono ferme a gennaio 2024, segno di aggiornamenti non rilasciati con cadenza mensile ma solo “al bisogno”). Poco male comunque, perché l’esperienza utente offerta dalla casa alata è piuttosto piacevole grazie a un software snello, molto vicino all’esperienza stock di Android.

L’interfaccia differisce di poco rispetto a quella che possiamo trovare, ad esempio, su un Pixel di Google e viene arricchita con alcune funzionalità di base, ad esempio, legate alla personalizzazione e alla possibilità di espandere la RAM. Non è eccessivo il bloatware presente: troviamo app come LinkedIn, Google News, Google Wallet, Google Podcast, TikTok e Opera Browser.

Previous Next Fullscreen

La marcia in più è però offerta da tutte le funzionalità Moto che puntano a facilitare alcune operazioni quotidiane e rendere ancor più utile lo smartphone: citiamo ad esempio tutte le gesture aggiuntive (come scuotere il dispositivo per avviare rapidamente la fotocamere o replicare il gesto della martellata per attivare/disattivare la torcia), il Family Space (uno spazio sicuro per i bambini) e Moto Secure (app per gestire in maniera più granulare le funzionalità di sicurezza e privacy del dispositivo).

Previous Next Fullscreen

A chi consigliamo l’acquisto di Motorola Moto G54 5G

Motorola Moto G54 5G è stato lanciato lo scorso settembre con un prezzo di partenza fissato in 229,90 euro (richiesti per la versione 8+256 GB) e nel corso dei mesi ha persino gravitato nell’intorno dei 150 euro, fascia di prezzo in cui risulta un vero best buy.

Al netto di queste offertone, sotto ai 200 euro (ad esempio Amazon lo propone a 199,90 euro nella versione 12+256 GB, di norma prezzata a 249,90 euro), questo dispositivo è comunque in grado di dire la sua, configurandosi come un fido muletto o lo smartphone adatto a chi vuole spendere poco per trovarsi tra le mani una buona autonomia, un comparto fotografico che fa ciò che promette, l’audio stereo (e persino il jack per le cuffie) e la connettività 5G, persino su eSIM.