Con i recenti rincari proposti da Telepass, che ha praticamente raddoppiato i costi, sono in tanti a guardarsi intorno alla ricerca di possibili alternative meno costose e altrettanto funzionali. Tra i servizi alternativi troviamo UnipolMove, nato ormai più di due anni fa e che punta a una sempre maggiore quota di mercato: oggi scopriamo più da vicino come funziona e cosa offre l’app UnipolMove, disponibile gratis sul Google Play Store.

Com’è e come funziona l’app UnipolMove per Android

UnipolMove è un servizio che ha iniziato a operare sulle strade italiane nell’aprile 2022 e che è nato in seguito alla liberalizzazione del telepedaggio voluta dall’Unione Europea con l’intento di fornire concorrenza anche in questo settore. In questi giorni, insieme all’ulteriore alternativa MooneyGo, sta suscitando un maggiore interesse a causa dei rincari di Telepass, per i quali il servizio subirà un aumento del canone mensile di oltre il 100%.

Ma come funziona l’app UnipolMove? Quali servizi offre? Può essere comparata a quella di Telepass? Oggi cerchiamo di rispondere a queste domande, fornendovi alcune indicazioni sul funzionamento dell’app per Android. A livello generale, similmente a Telepass, il servizio non si limita al telepedaggio, ma mette a disposizione altre funzionalità come Area C Milano (con pagamento automatico grazie alla lettura della targa associata), Parcheggi convenzionati, Taxi, Carburante, Bollo Auto e moto, PagoPA, Bollettini, Skipass, Soccorso stradale (con UnipolAssistance) e Strisce blu.

La schermata principale dell’app UnipolMove è personalizzabile e offre una panoramica sulle spese degli ultimi mesi, le indicazioni su quelle più recenti, gli eventi, il veicolo preferito per gli spostamenti e alcune ulteriori sezioni dedicate a fatture e ricevute, spese e telepedaggio. In alto, tre pulsanti consentono di accedere ai servizi dedicati al pagamento dei parcheggi (che consente di pagare solo i minuti effettivi di sosta nei parcheggi convenzionati) e al soccorso stradale (con tracking del carro attrezzi in tempo reale), e a una mappa dei distributori di carburante disponibili nella zona.

La barra di navigazione inferiore consente poi di accedere al resto dei servizi: in Garage si possono aggiungere i propri veicoli per tenere traccia di eventi (con relative scadenze), spese e preventivi; in Spese troviamo un grafico a torta con le spese degli ultimi 12 mesi, suddivise per tipologia (spostamenti, rifornimenti, manutenzione, trasporti e altro), e una lista dettagliata degli ultimi movimenti.

Infine, tra i Servizi troviamo il resto delle funzionalità proposte da UnipolMove e dalla sua applicazione. Abbiamo qualche menu ridondante, ma a livello generale è tutto suddiviso con ordine: nella sezione Spostamenti troviamo Telepedaggio, Parcheggi, Carburante, Area C e Taxi, in quella Manutenzione c’è il menu dedicato al Tagliando, in quella Eventi straordinari i servizi per Soccorso stradale e Riparazione vetri, in Pagamenti abbiamo Bollo auto e moto, Pagamenti PagoPA e Bollettini, ma ci sono anche Servizi aggiuntivi (Skipass, ad esempio).

Nel profilo personale è possibile trovare i dati personali, quelli di fatturazione e i metodi di pagamento, ma si possono anche gestire i contratti, la rubrica e salvare i contatti dei centri preferiti. Chi non ha ancora acquistato il dispositivo di telepedaggio UnipolMove può “rimediare” direttamente all’interno dell’app: attualmente viene proposta la possibilità di aderire alla tariffa Move Away, con fino a 2 dispositivi gratis per un anno (poi 1,50 euro al mese), attivazione e consegna gratuita.

Vale sempre la pena ribadire un dettaglio riguardante il servizio: allo stato attuale (UnipolMove ci sta lavorando) non è utilizzabile per le autostrade gestite dal CAS (ossia la A18 Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo) e nella galleria Schio-Valdagno (VI). Se siete interessati a provare UnipolMove approfittando della suddetta promozione potete seguire il link qui in basso. Per scaricare e installare l’app ufficiale non dovete fare altre che seguire il badge in fondo.

Attiva UnipolMove dal sito