Tutti i dispositivi della gamma Pixel che hanno ricevuto Android 15, oltre alle novità intrinseche del sistema operativo, possono contare su tante funzionalità implementate da Google attraverso il Pixel Drop di ottobre 2024.

Tra queste funzionalità ce n’è una in particolare che può far comodo a coloro che hanno più smartphone o uno smartphone e un tablet Made by Google, andando a eliminare in maniera automatica le notifiche sugli altri dispositivi quando vengono visualizzate o eliminate manualmente dall’utente. La funzionalità si chiama Ignora le notifiche su tutti i dispositivi Pixel e qua cerchiamo di spiegarvi come utilizzarla.

Come abilitare la funzionalità per eliminare automaticamente le notifiche visualizzate o ignorate sugli altri dispositivi Google Pixel

Da un paio di settimane, Google ha rilasciato Android 15 con il Pixel Drop di ottobre su tutti i dispositivi supportati: come di consueto, le novità del Pixel Drop sono state distribuite in maniera graduale da Google; ad esempio, la nuova app Meteo Pixel è effettivamente arrivata a un buon numero di utenti solo a due settimane di distanza dal rilascio.

Oltre alle novità esclusive per gli smartphone, il colosso di Mountain View ha preparato alcune novità esclusive per il proprio tablet ma anche una, interessantissima, novità che coinvolge sia i tablet che gli smartphone Made by Google: parliamo di Ignora le notifiche su tutti i dispositivi Pixel, una funzionalità che cerca di risolvere un problema di lunga data dell’ecosistema Android, ovvero le notifiche duplicate su più dispositivi dello stesso utente.

Questa funzionalità fa sì che tutti i dispositivi Pixel collegati allo stesso account si “sincronizzino” tramite la rete Wi-Fi e, qualora un utente visualizzi o ignori manualmente una notifica su un dispositivo Pixel (tra quelli supportati), la notifica sparirà automaticamente anche dagli altri dispositivi Pixel (tra quelli supportati).

Andiamo dunque a vedere quali sono i passi da seguire per abilitare questa funzionalità su tutti i dispositivi supportati, ovvero tutti quelli che Google ha aggiornato ad Android 15 (tutti gli smartphone dai Pixel 6 ai Pixel 9 e Google Pixel Tablet). Prima di partire, segnaliamo che la funzionalità non è attiva di default dopo l’aggiornamento ad Android 15.

1. Aggiornare l’app “Device Connectivity Service”

La funzonalità Ignora le notifiche su tutti i dispositivi Pixel ruota attorno a Device Connectivity Service (resa in italiano come “Servizio di connettività dei dispositivi“), un’app di sistema per la quale Google ha da qualche settimana rilasciato un aggiornamento attraverso il Google Play Store.

È fondamentale che sul vostro Pixel sia installata l’ultima versione disponibile: per verificarlo, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, una volta raggiunta la pagina dell’app, effettuare eventualmente un tap sul pulsante “Aggiorna”.

2. Concedere a essa i permessi necessari

Compiuto il passo uno, è necessario consentire al Servizio di connettività dei dispositivi l’accesso alla lettura, risposta e controllo delle notifiche.

Per farlo, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Notifiche > Lettura, risposta e controllo notifiche”, scorrere l’elenco per raggiungere la sezione “Autorizzazione non concessa”, individuare “Servizio di connettività dei dispositivi”, selezionarlo e abilitare l’interruttore “Consenti l’accesso alle notifiche”.

3. Configurare “Ignora le notifiche su tutti i dispositivi Pixel”

A questo punto, basterà abilitare la vera e propria funzionalità Ignora le notifiche su tutti i dispositivi Pixel, disponibile sempre al percorso “Impostazioni > Notifiche”.



Questa è collocata in basso, nella sezione “Sincronizzazione su più dispositivi”. Una volta individuata, basterà selezionare la voce, abilitare l’interruttore “Ignora su questo dispositivo” e selezionare l’account per cui si desideri applicarla.

Nella sezione account, infatti, verranno mostrati tutti gli account Google presenti sul dispositivo ma bisognerà selezionare su tutti i dispositivi lo stesso affinché questa funzionalità per la prevenzione dell’accumulo delle notifiche funzioni all’unisono.

4. Il vostro Google Pixel è pronto!

Seguendo questi tre semplici passi su tutti gli smartphone o tablet Pixel (compatibili) in vostro possesso, avrete abilitato la funzionalità “Ignora le notifiche su tutti i dispositivi Pixel” che smetterà di far accumulare le notifiche (già viste o ignorate sul dispositivo principale) sugli altri dispositivi Made by Google in vostro possesso.

Sicuramente c’è ancora spazio di manovra per miglioramenti alla funzionalità ma sarebbe interessante se, in futuro, Google decidesse di renderla non più esclusiva per i propri Pixel, estendendone la disponibilità a tutti i dispositivi Android.