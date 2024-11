Torniamo a occuparci della nuova app Meteo Pixel, inizialmente disponibile (per vie ufficiali) solo sui più recenti Google Pixel 9 e da qualche giorno, seppur con qualche limitazione, resa disponibile su tutti i dispositivi Pixel aggiornabili (e aggiornati) ad Android 15 come parte del Pixel Drop di ottobre 2024.

La grande assente della nuova app dedicata alle previsioni del tempo è Froggy, la simpatica ranocchia che veniva mostrata in situazioni differenti a seconda delle previsioni attuali. In una puntata del podcast Made by Google, il team di sviluppo ha recentemente raccontato la genesi e il design della nuova app, spiegando anche il motivo per cui Froggy non sia stata inclusa.

Da Google Meteo a Meteo Pixel, passaggio di consegne necessario

Fino all’inizio di quest’anno, Google non offriva un’app standalone per le previsioni del tempo sui propri smartphone: l’unica via per avere una sorta di app ufficiale per le previsioni del tempo, era quella di ricorrere alla sezione Meteo di App Google, rinnovata profondamente lo scorso anno per accogliere i dettami del Material You.

Con i suoi più recenti flagship, il colosso di Mountain View ha pensato bene di lanciare un’app vera e propria per le previsioni del tempo e, tramite una puntata del podcast Made by Google, il team di sviluppo ha raccontato i motivi che hanno contribuito a prendere questa decisione:

“Un’app meteo si classifica al terzo posto tra le app più utilizzate e importanti di quelle presenti sul tuo dispositivo. Era arrivato il momento di offrire ai nostri utenti un’esperienza premium davvero fuori dagli schemi. In questo modo, qualcosa che controlli così spesso, almeno qualche volta durante la settimana ma probabilmente durante il giorno, sia già disponibile non appena configuri il tuo telefono.”

Il design di Meteo Pixel raccontato direttamente da Google

Meteo Pixel è un’app che vuole fornire le informazioni sulle previsioni del tempoin una veste totalmente nuova, più moderna e coerente con il resto del sistema Android (in salsa Pixel, ovviamente), rispetto a quanto offerto dalla sezione Meteo di App Google. Il team di sviluppo si dice orgoglioso della schermata iniziale dell’app, quella che mostra l’elenco delle posizioni salvate:

“Uno dei grandi svantaggi che abbiamo riscontrato come team è che alcune applicazioni meteo impongono un limite al numero di località che puoi salvare e consultare. Nella nostra vista elenco, invece, volevamo offrirti la massima libertà possibile. Oggi non esiste un limite massimo. Penso che ci stiamo muovendo più o meno verso le 30 o le 50, un numero abbastanza ampio per il numero di località salvate di cui le persone hanno bisogno.”

Previous Next Fullscreen

Al netto della grafica (totalmente rivista) e di qualche aggiunta (come la mappa Meteo, non disponibile in Italia), le potenzialità e le informazioni mostrate a colpo d’occhio dalle due soluzioni sono praticamente le stesse (almeno per il momento).

Una delle novità dell’app Meteo Pixel è rappresentata dalle schede informative: basterà effettuare un tap su una delle metriche disponibili (Umidità, Precipitazioni, Qualità dell’aria, Alba e tramonto, Visibilità, Indice UV, Vento, Pressione atmosferica) per visualizzare i dati (e le previsioni) e ricevere una spiegazione relativa a quella determinata metrica.

Previous Next Fullscreen

Il motivo dell’esclusione di Froggy da Meteo Pixel

Come anticipato in apertura, una delle grandi assenti da Meteo Pixel è Froggy, la mascotte delle previsioni del tempo targate Google che è stata sempre presente nella sezione Meteo di App Google, anche se ultimamente meno protagonista rispetto al passato (dopo il re-design per portare il Material You).

Il team di sviluppo ha attivamente discusso della mascotte ma alla fine ha deciso di non includerla nella nuova app dedicata alle previsioni del tempo perché non si adattava al design generale dell’app:

“È stata una decisione difficile, perché si vede che praticamente metà della popolazione lo ama come personaggio, mentre l’altra metà lo vede in modo diverso. Non volevamo accontentare solo una parte della popolazione.”

Sfondi meteo generati dall’IA e altre chicche dell’app

Al posto di Froggy, l’app Meteo Pixel mostra immagini di sfondo (generate dall’intelligenza artificiale) nella scheda delle previsioni attuali: queste sono disponibili per più di 300 tra le grandi città del mondo; ad esempio, nella seguente immagine, potete vedere le previsioni attuali per Milano (con il Duomo sullo sfondo) e per San Francisco (con il suo Golden Gate Bridge sullo sfondo).

Durante la puntata del podcast, il team di sviluppo ha menzionato altre funzionalità dell’app Meteo Pixel che però non sembrano ancora disponibili su larga scala: tra queste rientrano un feedback aptico che sottolinea l’intensità della pioggia nelle condizioni meteo attuali e un easter egg che riproduce il suono della pioggia (in teoria, basta effettuare un tap sull’icona del meteo attuale per far comparire il tasto “play”).

Presto verrà ampliata la disponibilità della scheda sui pollini

In ottica futura, il team di sviluppo ha fatto sapere di avere in programma l’espansione della tessera dedicata ai pollini (potete apprezzarlo nella seguente immagine), recente aggiunta a Meteo Pixel ma non ancora disponibile ovunque.

Come scaricare (o aggiornare) la nuova app Meteo Pixel

La nuova app Meteo Pixel è disponibile per tutti i Pixel compatibili (dai Pixel 6 in poi) attraverso il Google Play Store: per scaricarla (o aggiornarla), basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” (o “Aggiorna”).