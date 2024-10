Da qualche settimana, Google ha rilasciato Android 15 per tutti i Pixel supportati, un aggiornamento ulteriormente arricchito dalle novità del Pixel Drop di ottobre 2024: oltre a portare funzionalità esclusive sugli smartphone Made by Google, questo rilascio delle funzionalità ha portato alcune interessanti novità anche su Google Pixel Tablet.

Delle novità del Pixel Drop pensate per i tablet, avvicinati per trasmettere, ignora notifiche su tutti i dispositivi Pixel e lo screensaver con i controlli della casa sono state già distribuite. Nelle ultime ore, Google è andata a completare il rilascio delle novità del Pixel Drop per i tablet: gli utenti in possesso di un Pixel Tablet stanno infatti iniziando a ricervere (lato server) due nuovi orologi a schermo intero per il salvaschermo.

Google Pixel Tablet: più scelte per il salvaschermo con il Pixel Drop

Come anticipato in apertura, Google ha completato il rilascio delle funzionalità del Pixel Drop 2024 su Google Pixel Tablet, aggiungendo due nuove opzioni al salvaschermo orologi a schermo intero (“Impostazioni > Display e tocco > Salvaschermo > Orologio a schermo intero”).

Le due nuove opzioni, chiamate “Tutti i giorni” e “Pilot Bold”, si aggiungono alle già esistenti “Eclissi”, “Principale”, “Artigianale” e “A palette retrò”. Entrambe le nuove opzioni possono essere impostate con tema chiaro, tema scuro o automatico (che segue le impostazioni di sistema): in ogni caso, seguiranno i colori dinamici, tratto caratteristico del Material You.

Tutti i giorni mostra l’orario (in grande), la data odierna e le condizioni meteo attuali ed è disponibile in tre diverse varianti che presentano alcune differenze: la prima offre l’orologio con ore e minuti disposti in verticale e posizionati al centro (le altre info sono ai due lati); la seconda sposta l’orologio a sinistra e impila verticalmente le altre informazioni a destra; la terza, mostra l’orologio in orizzontale e colloca le altre informazioni in alto e in basso.

Pilot Bold è un orologio analogico, proposto sempre in tre versioni: la prima mostra esclusivamente l’orario e, all’interno del quadrante, vengono evidenziate le ore 3, 6, 9 e 12; la seconda, sostituisce le ore 3 con il giorno corrente e le 6 con il meteo attuale (restano visibili 9 e 12); la terza, sostituisce le 3 con il meteo attuale e le 9 con la data corrente (restano visibili 6 e 12).

Come ricevere le nuove opzioni per il salvaschermo “orologio a schermo intero”

Le due nuove opzioni per il salvaschermo orologio a schermo intero del Google Pixel Tablet sono in distribuzione lato server per coloro che sul dispositivo eseguono la più recente versione (2024.09.23.684094365.2) dell’app Dreams.

Potete verificare di avere installato l’ultima versione di quest’app, che si occupa della gestione degli screensaver sui dispositivi Pixel, attraverso la pagina dedicata sul Google Play Store, raggiungibile tramite il badge sottostante. Nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento, basterà effettuare un tap su “Aggiorna”.