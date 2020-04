Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ riceveranno la tanto agognata One UI 2.1? Stando alle notizie provenienti dalla Corea del Sud non dovrebbe essere così, ma un nuovo lumicino di speranza si è riacceso oggi: vediamo di che si tratta e se vale davvero la pena avere fiducia.

One UI 2.1 su Samsung Galaxy S9 e S9+: nuove speranze?

Dopo quanto visto ieri per Samsung Galaxy Note 9, anche i possessori di Samsung Galaxy S9 e S9+ potrebbero ricominciare a sperare. Un utente indiano ha contattato l’assistenza Samsung tramite chat per chiedere delucidazioni riguardo il possibile arrivo della One UI 2.1 sui due smartphone: l’operatore ha confermato che questa sarà rilasciata, ma senza fornire una tempistica.

Ora, un po’ di esperienza ci consente di non illuderci (e illudervi) troppo, senza esagerare con gli entusiasmi. Già in passato le assistenze hanno rilasciato dichiarazioni erronee: basta prendere come esempio quelle riguardanti l’arrivo di Android 10 su Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ per avere un’idea dalla reale affidabilità.

Naturalmente potrebbe trattarsi di un’eccezione, e la One UI 2.1 potrebbe davvero arrivare a bordo di Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ (e di conseguenza Samsung Galaxy Note 9). Del resto non è sicuramente un problema di hardware: i tre dispositivi possono infatti contare sullo stesso SoC di Samsung Galaxy Note 10 Lite, che si è appena aggiornato, e la nuova versione non porta cambiamenti così radicali.

Insomma, noi continuiamo a sperarci, ma vi diciamo già di non illudervi troppo. Nel frattempo potete consolarvi con questa custom ROM.

