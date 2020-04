Torniamo ad occuparci del software degli smartphone dopo che praticamente tutti i vari produttori hanno ormai portato sul mercato i relativi nuovi prodotti (all’appello manca solo OnePlus che li svelerà il 14 aprile 2020). Lo facciamo con un primo approfondimento sulla Samsung One UI ovvero l’interfaccia grafica degli smartphone della casa coreana.

Oggi vediamo 10 funzionalità che sono presenti sugli smartphone Samsung che se conosciute e utilizzate permettono di migliorare di molto l’esperienza d’uso, alcune di queste soprattutto in quei prodotti di grandi dimensioni. Spazio dunque al video dopodiché le ricapitoliamo velocemente

10 suggerimenti sugli smartphone Samsung

1. Nascondi le notifiche nella lockscreen all’occorrenza

Questa è una funzione dedicata al mondo della privacy, se attivata permette di avere un collegamento rapido nel menu di spegnimento per nascondere tutte le notifiche mostrate nella lockscreen. Per attivarla bisogna:

recarsi nelle Impostazioni e quindi Schermata di Blocco;

entrare in Impostazioni blocco sicuro e compiere il riconoscimento di sicurezza richiesto;

attivare l’ultima voce Mostra opzione di blocco.

2. Modificate il pannello dei volumi

Una delle personalizzazioni più belle che si possono fare al software degli smartphone Samsung è quella del pannello dei volumi, quello che compare alla pressione di uno dei pulsanti Volume Su e Volume Giù. Per farlo dovete:

aprire il Play Store, cercare e scaricare l’applicazione Sound Assistant;

aprirla e cliccare su tema del pannello.

Da qui potete modificare il colore del pannello volume ma soprattutto la posizione togliendolo dalla scomoda posizione in alto e spostandolo a destra o sinistra, sicuramente più a portata di tap.

3. Personalizzate l’animazione delle notifiche

Sugli smartphone della casa coreana le notifiche compaiono anche a schermo con una animazione molto diversa dal solito e graficamente accattivante. Se però non siete soddisfatti sappiate che c’è ampia possibilità di personalizzazione. Potete infatti cambiare il colore dell’animazione, la dimensione, la forma e anche se illuminare oppure no i bordi edge dello smartphone. Vi basta:

aprire le Impostazioni e recarvi su schermo; scorrere le voci e tappare su schermo curvo -> illuminazione edge

4. Notifiche sull’icona delle app

Se ricevete sempre tantissime notifiche questa funzione vi risulterà utilissima. In buona sostanza attivando “Notifiche su Icona Applicazione” vi basterà tenere premuta l’icona sulla Home Screen per vedere quali notifiche ha generato, così da cliccarle più agevolmente. Per attivarla dovete:

recarvi su Impostazioni e poi Notifiche; tappare su Badge icona applicazione; e infine attivare Notifiche su icona applicazione.

5. Gesture per il pannello notifiche

Questa è la funzione nascosta più utili di tutte e al tempo stesso la più semplice: permette di tirare giù il pannello delle notifiche semplicemente trascinando il dito dall’alto verso il basso. Vi basta:

tenere premuto in uno spazio vuoto della Home Screen; in basso cliccate su Impostazioni Home Screen; cercare e attivate la funzione “Trascina giù per pannello notifiche”.

6. Notifiche più “luminose”

Se avete spesso il problema di non accorgervi dell’arrivo di nuove notifiche, magari perché volete mantenere silenzioso lo smartphone, potete renderle decisamente più “luminose”. Recandovi in Impostazioni e poi Accessibilità, quindi in Impostazioni avanzate, potete entrare nella funzione Notifica con flash dove potrete attivare il flash della fotocamera e del display alla ricezione di una nuova notifica.

7. Libera la memoria cancellando i file inutili

Una delle applicazioni pre-installate sugli smartphone Samsung è “Gestione File” ovvero un file manager. Rispetto ai più classici File Manager però permette di analizzare la memoria alla ricerca di file doppioni o inutilizzateli, usatela se avete sempre la memoria piena. Per farlo vi basta:

Aprire l’applicazione Gestione file;

scorrere verso il fondo e tappare sul pulsante Analizza;

nella schermata che si apre consultare i file duplicati e quelli inutilizzati per capire quali cancellare.

8. Nascondi le app

In un video sulle funzionalità nascoste riguardo un software non può mancare la funzione per nascondere le App. Su Samsung è presente ormai da diversi mesi e per utilizzarla è necessario:

tenere premuto in uno spazio vuoto della Home Screen; in basso cliccate su Impostazioni Home Screen; cercare e cliccare la voce Nascondi app e selezionare quindi le applicazioni da nascondere.

Potete ritrovare le vostre applicazioni nascoste semplicemente cercandole con la funzione di ricerca nella lista delle app.

9. Registrazione schermo “avanzato”

La registrazione dello schermo potrebbe sembrare poco utile ai più, in realtà permette diverse possibilità utili sia se si vogliono spiegare dei documenti sia se si vuole registrare ad esempio un gameplay. Attivando la funzione, direttamente dai collegamenti rapidi presenti nella tendina delle notifiche, potrete scrivere sullo schermo e accludere anche la vostra immagine ripresa dalla seflie cam. Se però tenete premuto il collegamento rapido potete entrare nelle impostazioni di questa funzione e regolare la risoluzione e l’audio catturato, decidendo se prendere solo quello dello smartphone o anche dal microfono.

10. Attiva le Bixby Routines

Vengono spesso tralasciate perché tendenzialmente ritenute poco utili, in realtà sono una funzionalità svoltante sugli smartphone. Se conoscete IFTTT sicuramente avete già capito di cosa parliamo: in sintesi permette di eseguire in automatico delle regolazioni o delle funzioni all’avversarsi di determinate condizioni.

Per esempio è possibile impostare che nelle ore notturne si attivi automaticamente la funzione Non Disturbare oppure che all’arrivo di un determinato luogo attivi la connettività Wireless al posto di quella dati e via dicendo. Iniziate ad usarle perché sono davvero ricche di sorprese.