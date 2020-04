La scorsa settimana vi avevamo parlato di questa particolare custom ROM per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, che prendeva in prestito alcune delle feature della One UI 2.1 viste nella gamma Samsung Galaxy S20. In queste ore, AlexisXDA, Recognized Developer di XDA, torna nuovamente a parlarci della sua custom ROM e delle novità presenti in essa.

One UI 2.1 su Samsung Galaxy S9

Infatti, la scorsa settimana avevamo notato che alcune funzioni come single take e Music Share non erano ancora disponibili anche se parzialmente integrate nell’OS. A seguito di un importante aggiornamento della custom ROM, lo sviluppatore non solo è riuscito a completare il porting di queste funzioni, ma ne aggiunte molte altre.

Nuove feature della custom ROM

Ecco quali sono le novità che potete trovare installando la custom ROM di AlexisXDA che si vanno ad aggiungere a quelle già note:

Single Take e Music Share completamente funzionanti ed operative. Music Share si attiva utilizzando l’applicazione Activity Launcher;

e completamente funzionanti ed operative. Music Share si attiva utilizzando l’applicazione Activity Launcher; Live Focus con la possibilità di aggiungere sfondi con effetto bokeh;

con la possibilità di aggiungere sfondi con effetto bokeh; modalità notte anche per la fotocamera anteriore;

anche per la fotocamera anteriore; Deep Sleep delle applicazioni (anche di sistema) per incrementare di molto l’autonomia generale degli smartphone;

delle applicazioni (anche di sistema) per incrementare di molto l’autonomia generale degli smartphone; nuovi filtri;

ottimizzazioni generali del sistema e delle applicazioni.

Se siete amanti del modding e volete dare nuova vita al vostro Samsung Galaxy S9/S9+, la custom ROM sviluppata da AlexisXDA è disponibile a questo link.