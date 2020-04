Giornata di aggiornamenti per tre smartphone targati Samsung, che stanno ricevendo in queste ore importanti novità. Per Samsung Galaxy Note 10 Lite arriva One UI 2.1, Samsung Galaxy Z Flip riceve patch di sicurezza e nuove funzioni e Samsung Galaxy Note 10 riceve un piccolo aggiornamento legato alla qualità di scansione della fotocamera.

One UI 2.1 per Samsung Galaxy Note 10 Lite

Partiamo dall’aggiornamento più corposo, che porta l’interfaccia One UI 2.1 su Samsung Galaxy Note 10 lite, insieme alle patch di sicurezza di aprile. Il roll out è iniziato in Spagna e negli Emirati Arabi ma è probabile che nei prossimi giorni arrivi anche sugli altri mercati, Italia inclusa.

La novità introdotte sono numerose, soprattutto per la fotocamera con numerose modalità aggiuntive. Troviamo anche Music Share e Quick Share, nuove AR Emoji, una funzione di traduzione multilingua per Samsung Keyboard, e molte delle novità già viste sulla serie Galaxy S10.

Patch di sicurezza su Samsung Galaxy Z Flip

per il secondo pieghevole targato Samsung arriva un aggiornamento, in fase di rollout proprio nel nostro Paese, che introduce le patch di sicurezza di aprile e porta un miglioramento alla Flex Mode della fotocamera.

Ora è possibile spostare l’anteprima nella metà inferiore dello schermo, consentendo diversi scenari di utilizzo della fotocamera interna. L’aggiornamento può essere ricercato come sempre nelle impostazioni di sistema, tramite la sezione dedicata agli aggiornamenti.

Samsung Galaxy Note 10 corregge un bug

Chiudiamo con Samsung Galaxy Note 10, per il quale è in rollout un aggiornamento dell’app fotocamera (dal peso di appena 6,39 MB) che arriva alla versione 10.0.03.2. Oltre a correggere un errore di traduzione in francese, l’aggiornamento migliora la qualità della scansione della fotocamera, che in alcuni casi aveva una qualità davvero pessima.

L’aggiornamento può essere effettuato direttamente dall’applicazione, toccando l’ingranaggio, entrando nelle info sull’applicazione e quindi selezionando il tasto in fondo per aggiornare.