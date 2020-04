Nelle passate settimane c’è stata un’accesa discussione circa la possibilità che Samsung porti la One UI 2.1 anche su Samsung Galaxy Note 9. Infatti, dopo le prime informazioni che ci facevano bene sperare, era arrivata una doccia gelata per chi ci credeva ancora tanto. Infine, ad inizio mese, era quasi certo che la One UI 2.1 per Samsung Galaxy Note 9 non era in lavorazione.

One UI 2.1 potrebbe ancora arrivare

In queste ore, però, sembra che il colosso sud coreano non abbia ancora messo la parola fine allo sviluppo dell’ultima versione della One UI presentata con la gamma Samsung Galaxy S20. La conferma arriva direttamente da un moderatore del team di sviluppo che ha sottolineato come non è tutto è perduto, non tutto è stato ancora deciso.

Il moderatore ha inoltre sottolineato come il porting di alcune funzioni della One UI 2.1 su Samsung Galaxy Note 9 sia ancora in fase di valutazione. Samsung vuole fare sì che l’arrivo di alcune funzioni della One UI 2.1 siano accompagnate da prestazioni di alto livello, dando così modo agli utenti del Samsung Galaxy Note 9 di poterle sfruttare senza limitazioni o compromessi.

Quindi, ad oggi, Samsung Galaxy Note 9 potrebbe ancora ricevere la One UI 2.1 ma solo se Samsung sarà certa che non verranno sacrificate le prestazioni e l’esperienza utente del proprio smartphone, giustificazione più che comprensibile e con cui ci sentiamo completamente d’accordo.