Gli operatori italiani Vodafone, ho. Mobile e Fastweb stanno portando avanti delle promozioni caratterizzate da un meccanismo simile: offrire dei premi ai propri già clienti che ne portino di nuovi. Rimanendo in casa Vodafone, inoltre, viene riproposto un gradito regalo con Vodafone TV.

Vodafone: promozioni e Amazon Prime

Partiamo da Vodafone e prima di addentrarci nelle promozioni parliamo subito del succulento regalo riproposto con la piattaforma di streaming Vodafone TV: il noto operatore ha deciso di prorogare fino al 30 giugno la promozione di cui vi avevamo parlato il mese scorso e che permette ai nuovi iscritti – che possono comunque sfruttare la prova di 90 giorni – di ottenere un abbonamento gratuito di ben 6 mesi ad Amazon Prime, con ovviamente incluso anche Amazon Prime Video. Al termine del semestre, il servizio si rinnova in automatico a 3,99 euro al mese con addebito in fattura Vodafone, ma non sono previsti vincoli, pertanto è possibile disattivarlo in qualsiasi momento dal sito servizidigitali.vodafone.it ed evitare l’addebito.

Inoltre, per alcuni pacchetti comprensivi di NOW TV è previsto il Pass Kids in regalo (per le nuove attivazioni di Vodafone TV Intrattenimento e Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento entro il 14 giugno) e il pacchetto TV Base rimane a 0 euro al mese. Si pagherà comunque il costo di attivazione di 2 euro al mese per 48 mesi (rateizzabile anche con altre formule). Il periodo di prova attualmente previsto permette in ogni caso di recedere senza penali e senza pagare le rate residue, previa restituzione del TV Box.

A proposito di promozioni volte ad attirare nuovi clienti, sul sito Vodafone prosegue l’iniziativa in collaborazione con la piattaforma Aklamio che permette ai clienti di invitare i propri amici ad attivare un’offerta online e, in caso di esito positivo, ottenere una ricompensa in denaro che può arrivare fino a 90 euro.

In pratica, chiunque si iscriva alla piattaforma Aklamio (quindi non bisogna per forza essere già clienti Vodafone per partecipare), ha la possibilità di generare e condividere un link dal quale il proprio amico potrà attivare l’offerta di rete fissa.

In base al meccanismo previsto, non appena l’offerta dell’invitato risulta attiva, chi lo ha presentato riceve fino a 90 euro di ricompensa in denaro direttamente sul proprio conto Aklamio, trasferibile in seguito sul proprio conto corrente; chi ha attivato l’offerta, invece, ha la possibilità di ricevere fino a 30 euro di bonus in caso di condivisione o fino a 90 euro se “l’ambasciatore” Vodafone decide di regalargli la ricompensa.

ho. Mobile: prosegue ho. Tanti amici

ho. Mobile, operatore virtuale facente capo a Vodafone, porta avanti ormai da mesi la promozione ho. Tanti amici, volta ad attirare nuovi clienti attraverso ricompense in ricariche sia per i nuovi arrivati che per i già clienti.

Allo scopo di incentivare ancora di più questo meccanismo di diffusione, l’operatore sta continuando ad inviare a sorpresa 2 SIM in aggiunta a quella acquistata a chi effettui un ordine online sul sito ufficiale. Le SIM in questione, naturalmente, possono essere attivate da altre persone e ricevere le menzionate ricariche omaggio: l’involucro che le contiene riporta infatti il messaggio eloquente “Una sorpresa per gli amici. Condividi questa SIM con un amico: 5 euro di ricarica per te e 5 euro di ricarica per lui”.

Ciò detto, ho. Tanti amici proseguirà almeno fino al 30 giugno e il massimo ottenibile non cambia: fino a 150 euro di ricariche omaggio per il cliente invitante e 5 euro per ciascun invitato. Ecco il link al sito ho. Mobile per scegliere l’offerta più adatta a voi:

Fastweb Porta un amico con sconti per Fastweb Casa

Chiudiamo questo giro di promozioni con Fastweb: anche in questo caso è operativo un sistema Porta un amico che permette di ottenere una ricompensa, tuttavia non consiste in una somma di denaro, o meglio non direttamente: è uno sconto sul proprio abbonamento Fastweb Casa.

In particolare, il cliente invitante può ricevere uno sconto mensile per ogni amico portato e fino ad un massimo di 12 mesi: 5 euro al mese per ogni mese di permanenza dell’amico. È possibile portare fino a 3 amici con questo metodo e quindi arrivare a 15 euro di sconto al mese. Il nuovo cliente ottiene invece 2 mesi di abbonamento (pari a 29,95 euro IVA inclusa) gratis.

Lo “sponsor” genera un codice che il nuovo cliente deve inserire in fase di acquisto. La promozione, accessibile da MyFastweb, è attiva fino al 17 giugno, salvo proroghe e vale solo per i clienti consumer di rete fissa Fastweb (sono escluse le offerte con Sky, DAZN e Eni Gas e Luce).

