Kena Mobile rilancia ancora: con l’offerta migliore regala anche un buono Amazon

Anche oggi torniamo a parlare di Kena Mobile, il noto ed apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, che ha deciso di rilanciare nuovamente e aggiungere un ulteriore vantaggio per coloro che decideranno di attivare l’offerta Kena 5,99: un buono Amazon da 10 euro.

Kena Mobile: a chi spetta il buono Amazon da 10 euro

Basta aprire la schermata home del sito ufficiale di Kena Mobile per essere resi subito edotti della novità: il classico guerriero adesso regge un cartello molto interessante: un buono regalo Amazon del valore di 10 euro.

Come fare per ottenerlo? Molto semplice: avranno diritto a ricevere il menzionato buono Amazon tutti coloro i quali decideranno di attivare l’offerta Kena 5,99 entro le ore 10.00 del prossimo 21 luglio 2020, ma attenzione: solo in caso di attivazione online o da applicazione ufficiale dell’operatore.

Per quanto attiene alle limitazioni di utilizzo del buono suddetto, sono le solite e potete consultarle alla pagina dedicata di Amazon a questo link.

Tornando a Kena Mobile, va detto che questa nuova iniziativa promozionale è compatibile con entrambe le promozioni segnalate nei giorni scorsi, quindi sia il primo mese gratis che Porta un amico.

Per il resto, l’offerta è quella già ben nota: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico dati internet in 4G (download e upload a 30 Mbps con rete TIM) a soli 5,99 euro al mese.

Possono attivarla i clienti che provengono da: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Sono, invece, esclusi, TIM, Tre, Vodafone, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Very Mobile.

Ancora valida anche la promozione che azzera tutti i costi di attivazione: non è previsto né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM. Tuttavia, in fase di acquisto è richiesta una prima ricarica obbligatoria da 10 euro, di cui 5,99 euro per coprire il primo rinnovo e 4,01 euro di credito residuo.

Allora, il buono Amazon aggiunto a tutti gli altri vantaggi vi ha convinti? Ecco il link per passare subito a Kena Mobile:

Attiva l’offerta da 5,99 euro di Kena Mobile (1° mese gratis + Buono Amazon 10 euro)