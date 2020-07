Kena Mobile ripropone l’offerta migliore con il primo mese gratis (online)

Torniamo a parlare di offerte telefoniche e, in particolare, di Kena Mobile, il noto ed apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, che sta offrendo di nuovo la possibilità di attivare la propria offerta più allettante alle condizioni più vantaggiose, tra cui anche il primo mese gratis.

Kena 5,99: info, costi e promozioni

L’offerta Kena 5,99 non ha bisogno di particolari presentazioni, visto che l’operatore la propone ormai da diverso tempo. In ogni caso un breve riepilogo non fa male.

Kena 5,99 propone minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico dati internet in 4G (download e upload a 30 Mbps con rete TIM) a soli 5,99 euro al mese.

Possono attivarla i clienti che provengono da: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Sono, invece, esclusi, TIM, Tre, Vodafone, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Very Mobile.

Quanto alle modalità di attivazione, il cliente può acquistare Kena 5,99 direttamente dal sito ufficiale cliccando su “Acquista”, da app Kena Mobile (disponibile per Android e per iPhone), nei negozi autorizzati, oppure chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181 in modo gratuito.

La parte più interessante, però, è quella che riguarda la promozione per chi sceglie di effettuare l’attivazione online: Kena ha deciso di attivare tutti i costi di attivazione: non è previsto né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM. Va però segnalato che viene prevista in fase di acquisto una prima ricarica obbligatoria da 10 euro, di cui 5,99 euro per coprire il primo rinnovo e 4,01 euro di credito residuo.

In aggiunta a questo, l’operatore offre anche in regalo il primo mese dell’offerta, consentendo quindi di risparmiare i primi 5,99 euro.

Se, giunti a questo punto, vi siete convinti a passare a Kena Mobile con l’offerta Kena 5,99, ecco a voi il link utile:

Attiva l’offerta da 5,99 euro di Kena Mobile (primo mese gratis)