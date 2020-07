Durante l’evento Unpacked del 5 agosto Samsung svelerà la nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy Note 20 (e non solo), di cui quest’oggi abbiamo modo di scoprire le immagini ufficiose e la probabile scheda tecnica completa del modello Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Molte immagini su Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra dovrebbe essere il primo smartphone al mondo a montare il nuovo Gorilla Glass 7 per proteggere il display Super AMOLED Infinity-O da 6,9 pollici a risoluzione WQHD (3200 x 1440 pixel). Le informazioni leak indicano la presenza di un pannello con aspect ratio 19.3:9, supporto HDR10+, sensore per le impronte sotto il display e refresh rate da 120 Hz con controllo dinamico, ovvero che modula automaticamente il refresh per garantire una buona autonomia.

Da ormai diverso tempo si vocifera che la S Pen presente all’interno della nuova gamma di Galaxy Note avrebbe alcune feature esclusive, come ad esempio una latenza di appena 9 ms. Dal punto di vista dell’hardware interno è atteso il processore Exynos 990 con 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage interno in formato UFS 3.1 con slot per le micro SD e Android 10 con la One UI 2.x.

Il comparto fotografico dovrebbe essere basato su un sensore da 108 MP, autofocus laser, apertura f/1.8 e possibilità di registrare video a risoluzione 8K a 30 fps. Il sensore secondario dovrebbe avere una lente ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 mentre il terzo avrebbe una lente periscopica da 12 MP con zoom ottico 5x.

Il colosso sud coreano avrebbe rinunciato allo zoom 100x presentato per la prima volta su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, puntando invece su uno zoom digitale da 50x. Frontalmente, invece, è atteso un sensore da 10 MP con apertura f/2.2. Il resto delle specifiche tecniche vedrebbero la presenza del supporto al dual SIM, GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W, ricarica wireless inversa, certificazione IP68 e porta USB Type-C 3.2.

Ci sono importanti novità anche per quanto riguarda Samsung DeX che, secondo le ultime informazioni disponibili, sarà completamente wireless. Ad oggi, infatti, per utilizzare Samsung DeX è necessario disporre di un semplice dongle USB Type-C > HDMI, ma è molto probabile che la compagnia sud coreana svelerà la tecnologia Wireless DeX con la gamma Samsung Galaxy Note 20. Questo permetterà agli utenti di collegare lo smartphone ad un apposito monitor in grado di supportare la tecnologia, senza alcun utilizzo di cavi.

The power to play from anywhere. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlk5vV to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/uYtJPZ5P4T — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 15, 2020

Samsung avrebbe inoltre fatto leva sull’ottima partnership con Microsoft per ottimizzare la piattaforma di cloud gaming Project xCloud su Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Lo smartphone dovrebbe arrivare sugli scaffali con più di 90 giochi ottimizzati per l’hardware della gamma Samsung Galaxy Note 20 tramite Xbox Game Pass. La novità potrebbe essere direttamente correlata al criptico – ma non tanto – tweet pubblicato ufficialmente da Samsung lo scorso 15 luglio. Ci sarebbero nuove informazioni anche per quanto riguarda la sincronizzazione automatica delle note con l’applicazione Microsoft OneNote e molto altro.

Pre-ordini dal 22 luglio per Galaxy Z Flip 5G

Molto atteso al lancio di fianco la gamma Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Flip 5G dovrebbe essere svelato durante lo stesso evento, sebbene un leak relativo ad un poster ufficioso di Samsung faccia riferimento al pre-ordine dal 22 luglio.

Non è chiaro se effettivamente Samsung abbia deciso di attivare i pre-ordini a due settimane di distanza dall’Unpacked del 5 agosto o se si tratti semplicemente di un lancio indicato per la Cina, ma è probabile che scopriremo qualcosa di più nel corso delle prossime ore.

Dal punto di vista hardware sembra sempre più probabile che l’unica differenza fra questo modello e lo smartphone Samsung Galaxy Z Flip sia relativo al processore Snapdragon 865+, ma non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni sullo smartphone.