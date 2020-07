Dopo una lunga scia di leak, rumor e anticipazioni circa il lancio dell’attesissima gamma Samsung Galaxy Note 20, il colosso sud coreano ha ufficialmente annunciato che l’evento Galaxy Unpacked 2020 sarà trasmesso durante un evento online il prossimo 5 agosto 2020 alle ore 16:00.

Galaxy Note 20 atteso come protagonista

Ovviamente, anche se non esplicitamente indicato, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra saranno i protagonisti assoluti dell’evento di Samsung, anche se ci si aspetta che il colosso sud coreano sveli anche il successore di Samsung Galaxy Fold – per alcuni indicato come Samsung Galaxy Fold 2 o Samsung Galaxy Z Fold 2 – e Samsung Galaxy Z Flip 5G.

La gamma Samsung Galaxy Note 20, oltre all’attesa scheda tecnica di alto livello, dovrebbe dare il via all’arrivo di una nuova generazione di S Pen. La stylus di Samsung è una delle migliori sul panorama mobile, e l’azienda sud coreana avrebbe in serbo alcune interessanti novità per essa.

Secondo alcune informazioni condivise da Jimmy is Promo, lo stesso che ci ha dato modo di ammirare le foto reali di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, la S Pen di Samsung Galaxy Note 20 permetterà di controllare l’interfaccia come se fosse un mouse semplicemente tenendo premuto il tasto laterale.

L’utente avrebbe inoltre la possibilità di personalizzare il puntatore della S Pen per renderlo più visibile durante le presentazioni Power Point, oppure andare a modificare le dimensioni, il colore e addirittura attivare una traccia che segue il puntatore, proprio com’è possibile fare per il mouse su un comune computer Windows.