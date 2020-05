OnePlus ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti Open Beta 14 e 4 di OxygenOS per la gamma OnePlus 7 e OnePlus 7T. Sono incluse varie correzioni di bug e miglioramenti vari, come al solito, oltre alle patch di sicurezza di maggio e un paio di novità interessanti di cui vi parliamo subito.

Le novità delle Open Beta 4 e 14 per la famiglia OnePlus 7 e 7T

Per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro è disponibile la Open Beta 14, per OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro la Open Beta 4 di OxygenOS. Le novità incluse nei rispettivi aggiornamenti sono le stesse e comprendono quanto citato nelle premesse, con la risoluzione di problemi legati agli input vocali, la scomparse dei contatti in rubrica, e altre correzioni simili.

In più il changelog relativo indica anche la possibilità di visualizzare le registrazioni delle chiamate nella cronologia delle chiamate stesse, laddove disponibile. L’altra novità saliente dell’aggiornamento in questione sta invece nell’aggiunta di nuovi stili eleganti e simpatici per la modalità Ambient. Ecco qualche esempio.

Come aggiornare le serie OnePlus 7 e 7T

OnePlus sta avviando il roll out delle Open Beta 4 e 14 sulle serie OnePlus 7 e 7T, segno che chi ha già aderito al canale beta dovrebbe trovarsi una notifica della disponibilità del nuovo aggiornamento. Se così non fosse potete controllarne manualmente la disponibilità dalle impostazioni del telefono, nella sezione riservata agli aggiornamenti software.

Se volete invece scaricare i firmware direttamente da voi, vi basta seguire i link qui di seguito: