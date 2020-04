In attesa dell’imminente presentazione della MIUI 12, il colosso cinese mantiene alto l’hype svelando qua e là funzioni e novità che vedremo a breve sui nostri smartphone Xiaomi e Redmi. Dopo i tanti stili dell’Always On Display, e gli strumenti per la privacy, sono in arrivo anche alcune novità per l’app Note di MIUI.

Le novità dell’app Note di MIUI 12

Arriva da un post ufficiale su Weibo un piccolo assaggio delle novità che troveremo sull’app Note di MIUI 12. Le immagini trapelate mostrano un’interfaccia svecchiata in vari suoi aspetti, con una rinnovata attenzione sugli elenchi, ora resi più comodi da utilizzare anche per le liste di cose da fare.

Presente come sempre la possibilità di aggiungere elementi a tali liste con la semplice pressione del pulsante Invio della tastiera, ma di nuovo c’è la possibilità di effettuare delle modifiche rapide con alcune gesture o aggiungere elementi in maniera più semplice per una gestione del tutto più pratica e compatibile ora anche con i titoli personalizzati.

Xiaomi non si è sbottonata ulteriormente, lasciando tutte le altre (ed eventuali) informazioni avvolte nel mistero fino alla presentazione di MIUI 12, che ormai è dietro l’angolo.