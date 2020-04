Dopo avere stuzzicato la nostra curiosità con i dettagli relativi alla Dark Mode 2.0, Xiaomi torna nuovamente a parlare di alcune delle novità che troveremo all’interno della MIUI 12, ovvero la personalizzazione di Android che verrà ufficialmente presentata il prossimo 27 aprile.

MIUI 12 avrà più di 1000 stili AOD

In queste ore il profilo Weibo ufficiale di Xiaomi ha rilasciato un gran numero di informazioni circa la funzione AOD (Always on Display) integrata nella MIUI 12. Secondo quanto dichiarato dal colosso cinese, MIUI 12 supporterà il formato MAML il quale permetterà agli sviluppatori di offrire animazioni meteo e del tempo non lineari, statiche.

Ci sono molte novità anche per il supporto ad animazioni di terze parti. Se fino ad oggi gli sviluppatori esterni erano obbligati a sviluppare stili statici, con l’arrivo della MIUI 12 potranno accedere agli stessi parametri di animazioni che utilizza Xiaomi per i propri stili.

Al rilascio della MIUI 12 gli utenti potranno così accedere ad un catalogo contenente più di 1000 stili realizzati da sviluppatori di terze parti, il che offrirà certamente un bel po’ di scelta per chi ha sempre voglia di cambiare aspetto al proprio smartphone.

In aggiunta a queste novità, Xiaomi presenterà anche alcuni stili che avranno come protagonista Mi Bunny, la mascotte ufficiale di Xiaomi e Kino, la controparte Redmi per la serie Redmi K30. Ma non solo: ci saranno novità anche per gli amanti di Kings of Glory, PUBG Mobile e tanti altri.

Redmi Pad 5G protagonista di un leak

Mentre Xiaomi è indaffarata a portare a compimento la prossima versione della MIUI, Redmi è invece protagonista di un interessante leak che ci permette di conoscere alcune interessanti informazioni su Redmi Pad 5G. Secondo un poster pubblicato su Weibo, Redmi Pad 5G sarebbe un nuovo tablet pensato per prendere posto all’interno del porfolio della compagnia cinese.

Il design presente nel poster ci mostra un tablet con un pannello piuttosto ampio e con cornici ben ottimizzate, in cui il lato corto superiore incorpora una fotocamera frontale. Secondo il leak Redmi Pad 5G sarebbe basato su processore Qualcomm Snapdragon 765 con supporto alla connettività 5G dual mode, quattro speaker audio e una versione della MIUI specifica per il tablet.

Il pannello del display dovrebbe avere un refresh rate di 90 Hz, mentre la batteria farebbe affidamento al supporto alla ricarica da 30 W. Il tablet di Redmi vedrebbe inoltre l’arrivo di un sensore Sony da 48 MP, di cui però non conosciamo ulteriori dettagli.

Redmi Pad 5G dovrebbe arrivare nelle colorazioni bianca e nera ad un prezzo di 1999 yuan, circa 260 euro.