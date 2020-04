La crescente quantità di anticipazioni relative alle nuove funzionalità di MIUI 12 faceva pensare a un imminente rilascio della nuova interfaccia degli smartphone Xiaomi, e il brand cinese ha confermato poco fa la data in cui sarà annunciata, con il teaser che vedete in copertina.

MIUI 12 in arrivo il 27 aprile

La nuova edizione di MIUI sarà dunque presentata in Cina il 27 aprile e continuerà l’evoluzione dell’interfaccia verso uno stile minimalista, con ottimizzazioni alle icone e agli elementi di design, novità legate alla fotocamera e ad alcune impostazioni di sistema.

Al momento Xiaomi non ha fornito maggiori dettagli sulle novità che saranno introdotte, anche se i Mi Fan avranno certamente seguito le novità più succose, come le evoluzioni legate alla funzione AoD, la nuova modalità scura, l’interfaccia della fotocamera rivisitata e molto altro.

Touch the imagination, feel the truth, questo lo slogan che accompagna il teaser di MIUI 12, lasciando intendere che la nuova interfaccia unirà immaginazione e realtà, diventando ancora più piacevole da utilizzare.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

In occasione della presentazione di MIUI 12 sarà svelato anche Xiaomi Mi 10 Youth Edition, che dovrebbe essere la versione cinese di quello Xiaomi Mi 10 Lite 5G presentato alcune settimane fa in Europa.

Secondo quanto mostrano il teaser ufficiale e un render distribuito da Xiaomi, ci potrebbe però essere una sostanziale differenza che renderebbe la variante cinese ancora più interessante e appetibile. Come si vede nella galleria sottostante infatti, lo smartphone potrà contare su uno zoom fino a 50x, e a differenza della variante globale, ritratta nell’immagine più a destra, avrà un sensore periscopico.

È probabile che Xiaomi abbia deciso di utilizzare lo zoom periscopico 5x prodotto sa Samsung, abbinandolo allo zoom digitale in grado di fornire ottimi risultati. Si tratterebbe dunque di un medio gamma in grado di annichilire la concorrenza, vista la presenza della connettività 5G e di un comparto fotografico di alto livello, sulla cui bontà però non è possibile esprimersi a priori.

Sono previste novità anche a livello di colorazioni, con un verde più chiaro e un color rame che andranno ad aggiungersi alle colorazioni Arctic White e Coral Green già viste su Xiaomi Mi 10 Pro. Resta da scoprire se l’adozione di un comparto fotografico più evoluto sarà la sola novità della variante cinese di Xiaomi Mi 10 Lite 5G o se sotto la scocca troveremo altre sorprese.

Manca ancora una settimana all’evento e non è da escludere la possibilità che sia la stessa Xiaomi a fornirci qualche altra succosa anticipazione nel corso dei prossimi giorni.

