Android 11 beta 1 ci ha mostrato una nuova funzione etichettata come “Bubble” pensata per avere tutte le conversazione sempre a portata di mano grazie a “bolle” fluttuanti direttamente sulla home del proprio smartphone Android. Simili alle famose “Chat Head” di Facebook, la feature di Android 11 è stata già abbracciata da Facebook Messenger e Twitter, ed in queste ore sbarca anche su un’applicazione proprietaria di Google, Google Messaggi.

Bubble di Google Messaggi su Android 11

Infatti, gli utenti muniti della beta dell’applicazione di Google e di uno smartphone con la beta 1 di Android 11, stanno ricevendo un aggiornamento lato server che attiva le Bubble anche per l’applicazione del colosso di Mountain View.

Di default le Bubble di Google Messaggi appaiono nella porzione superiore sinistra della UI, con tanto di nome del mittente e anteprima del messaggio ricevuto per alcuni secondi prima di scomparire. Il primo tap sull’icona fluttuante mostra una breve introduzione della funzione in cui l’utente scopre la possibilità di poter controllare o disabilitare la Bubble per l’applicazione.

Il tap comporta l’apertura di una nuova UI in cui l’avatar del mittente viene posizionato al centro, immediatamente affiancato da un tasto “+” in cui vengono aggiungete le Bubble recenti o quelle scartate. La top bar della UI permette di avviare rapidamente una video chiamata con Google Duo o una telefonata classica, effettuare una ricerca oppure aprire un ulteriore pannello (tramite il menu con i tre pallini) per visualizzare i dettagli, cancellare o archiviare la conversazione.

Come dicevamo ad apertura news, la novità è stata attivata lato server da Google per chi possiede l’ultima versione di Google Messaggi e un telefono con Android 11 beta 1. Se volete potete iscrivervi al canale beta di Google Messaggi tramite questo link oppure scaricare l’ultimo aggiornamento tramite il Play Store nel caso foste già iscritti.

