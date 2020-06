L’arrivo della beta 1 di Android 11 ci ha permesso di scoprire l’importante balzo in avanti che Google vuole dare alle conversazioni all’interno della prossima major release di Android. Infatti, tramite l’implementazione delle Bubbles, ovvero una funzione del tutto simile a Chat Head di Facebook Messenger, permetterà a tutti gli utenti su Android 11 di avere le conversazioni sempre a portata di tap, tramite “bolle” in sovrimpressione.

Bubbles anche per Messenger e Twitter

Ovviamente lo scambio di messaggi sui social network è un aspetto estremamente importante al giorno d’oggi, e il colosso di Mountain View ci permette di scoprire in anteprima come procede l’implementazione delle Bubbles su Facebook Messenger e Twitter. Quest’ultima non nasconde la volontà di legare la funzione Bubbles ai messaggi privati (DM), in modo da farli apparire sul display in una sezione ad hoc delle notifiche.

Secondo gli sviluppatori “riteniamo che queste modifiche renderanno i DM molto più semplici da utilizzare e non vediamo l’ora di ricevere feedback dai nostri utenti. Lo spazio di conversazione si adatta anche allo scopo dei DM ed è importante che questi messaggi siano classificati nello spazio giusto“.

Google sottolinea come il team di sviluppo di Facebook Messenger abbia assunto un ruolo da “pioniere per lo sviluppo delle chat bubble, ed il forte apprezzamento da parte degli utenti ci ha aiutati all’implementazione nativa all’interno del framework“. Facebook, dal canto suo, potrà utilizzare un nuovo set di API che le permetteranno di offrire un’esperienza di chat migliore e più sostenibile.

Che ne pensate delle chat Bubbles di Android 11? Sarete entusiasti di gestire le conversazioni con questa nuova UI? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

