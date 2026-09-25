Alle novità in sviluppo emerse una decina di giorni fa, si aggiungono altre novità interessanti in arrivo per l’app mobile di Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google.

Nello specifico, pare che il team di sviluppo stia lavorando per implementare il supporto “reale” al tema chiaro/scuro nell’app e per migliorare il sistema di notifiche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Emergono altre due novità in sviluppo per l’app mobile di Gemini

Analizzando la versione 17.61.19 beta di App Google, casa di tutte le funzioni IA di Google sui dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha scoperto due novità in sviluppo per l’app di Gemini (via Android Authority).

Prima di analizzare queste novità, è doveroso segnalare che, anche installando la suddetta versione beta di App Google (casa delle funzioni IA sui dispositivi Android), non le troverete nell’app dell’assistente perché si tratta di novità che sono in fase di sviluppo, risultano nascoste anche ai beta tester e non si sa quando (e se) possano essere implementate.

Tra le rinnovate impostazioni arriverà il “Tema”

All’interno delle impostazioni rinnovate dell’app che abbiamo visto qualche giorno fa, il team di sviluppo potrebbe aggiungere la nuova opzione Tema. Finora l’app si è limitata a seguire il tema chiaro/scuro impostato sul dispositivo.

Con questa aggiunta, invece, gli utenti potranno scegliere se l’app di Gemini debba seguire il tema impostato sul dispositivo o sia impostata sempre su tema chiaro o tema scuro.

Nuovi sviluppi sulla sezione Notifiche

Oltre a questa nuova opzione, il team di sviluppo continua a lavorare sull’ottimizzazione di una funzione già (parzialmente) esistente. Nel mese di luglio, l’app ha guadagnato la sezione Notifiche nella pagina del selettore dell’account.

A fine agosto sono poi emerse novità in arrivo per il pannello laterale dell’app di Gemini e, tra queste, rientrava una nuova collocazione per la sezione Notifiche direttamente nella parte alta del pannello laterale.

Allora non era immediatamente chiaro a cosa servisse questa nuova sezione mentre le nuove evidenze chiariscono la faccenda: in questa sezione verranno mostrate tutte le nuove notifiche e anche le precedenti (con una sorta di archivio) proposte da Gemini.

Effettuando una pressione prolungata sulle singole notifiche, l’utente potrà aprirla (accedendo direttamente alla conversazione o al task collegato) o eliminarla. Questa parte del processo non sembra ancora funzionare a dovere.

Come aggiornare l’app di Gemini

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.