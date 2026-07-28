Google continua a lavorare senza sosta per migliorare l’app e le funzionalità di Gemini, il proprio assistente basato sull’intelligenza artificiale, e nelle ultime ore è partito il rollout di alcune novità per tutti gli utenti.

Il colosso di Mountain View ha semplificato il selettore del livello di ragionamento, ha introdotto una nuova sezione tra le impostazioni e messo a punto piccole modifiche estetiche per l’implementazione Gemini Spark (che attualmente non ci riguarda da vicino). Scopriamo tutti i dettagli.

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Ci sono alcune novità in rollout nell’app di Gemini

Con le ultime versioni “beta” e stabile di App Google, casa delle funzioni di intelligenza artificiale del colosso di Mountain View sui dispositivi Android, è partito il rollout per tutti di alcune novità nell’app di Gemini, profondamente rinnovata un paio di mesi fa con l’avvento del nuovo linguaggio di design Neural Expressive.

Semplificato il selettore del livello di ragionamento

La prima novità dell’app di Gemini è riscontrabile nel menù del selettore del modello. Dopo il redesign, i modelli disponibili erano “Veloce”, “Ragionamento” e “Pro”. La scorsa settimana, in seguito all’annuncio dei nuovi modelli, questi sono diventati “3.5 Flash-Lite”, “3.6 Flash” e “3.1 Pro”.

L’unica “costante” anche dopo gli avvicendamenti in termini di modelli rimaneva il selettore del “Livello di ragionamento”: esso, proposto subito sotto ai tre modelli, si configurava come un menù a discesa che consentiva agli utenti di scegliere tra “Standard” ed “Esteso”.

Come potrete notare dalla seguente immagine di confronto, Google ha adesso semplificato notevolmente la faccenda, semplificando il selettore del livello di ragionamento in modo che si configuri come una semplice opzione “on/off”.

Gli utenti potranno solo scegliere di attivare Ragionamento esteso (“Risoluzione di problemi complessi”) o meno, selezionando l’opzione dedicata. Nel caso in cui l’opzione non sia selezionata (ovvero quando non ha la spunta alla sua sinistra), l’assistente usa per impostazione predefinita il livello standard di ragionamento.

Arriva la nuova sezione “Notifiche”

Un’altra novità dell’app di Gemini per Android è l’introduzione della sezione Notifiche. Questa sezione, collocata nella pagina del selettore dell’account, consente agli utenti di scegliere quali notifiche può mandare l’assistente inerentemente a quattro argomenti:

Riepilogo giornaliero – “Per un look personalizzato della tua giornata”

– “Per un look personalizzato della tua giornata” Azioni programmate – “Per aggiornamenti sulle azioni ricorrenti”

– “Per aggiornamenti sulle azioni ricorrenti” Risposte – “Per domande complesse che richiedono tempo”

– “Per domande complesse che richiedono tempo” Aggiornamenti e suggerimenti sui prodotti – “Per funzionalità, modelli e suggerimenti”.

Queste notifiche, attive per impostazione predefinita, possono tornare molto utili agli utenti ad esempio quando è il momento di consultare il riepilogo giornaliero (l’assistente informerà l’utente quando esso è pronto) o quando è in corso la stesura di una risposta complessa o di approfondimento (l’assistente manderà una notifica quando la risposta sarà pronta).

Piccole modifiche alla UI di Gemini Spark

La terza e ultima novità in rollout, invece, riguarda Gemini Spark, la versione agentica dell’assistente presentata al Google I/O 2026 che è stata recentemente estesa a un numero maggiore di utenti negli Stati Uniti (in Italia non è ancora disponibile).

Stando a quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, l’interfaccia utente di Gemini Spark è stata leggermente rivista. Le schede “Tutte”, “Pianificate”, “Richiedono un intervento”, “In corso” e “Completate” vengono ora proposte all’interno di un carosello di filtri subito sotto all’intestazione. In alto a destra è stato aggiunto un pulsante di ricerca (icona con la lente d’ingrandimento).

Come aggiornare l’app di Gemini

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.