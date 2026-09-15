L’app di Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google, nasconde alcune interessanti novità in fase di sviluppo che puntano a migliorare l’esperienza utente a tutto tondo.

Alcune di queste novità dovrebbero migliorare funzioni esistenti, come il Riepilogo giornaliero e l’overlay; altre puntano a migliorare esteticamente la resa dell’app, ad esempio raggruppando tutte le impostazioni all’interno della sezione dedicata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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L’app di Gemini attende un sacco di interessanti novità

Analizzando la versione 17.58.13 beta di App Google, la stessa che ha portato alla luce gli sviluppi legati alla possibilità di conversare con Gemini Live anche scrivendo i messaggi, il noto insider AssembleDebug ha scoperto altre tre novità in sviluppo per l’app di Gemini.

Prima di analizzare queste novità, è doveroso segnalare che, anche installando la suddetta versione beta di App Google (casa delle funzioni IA sui dispositivi Android), non le troverete nell’app dell’assistente perché si tratta di novità che sono in fase di sviluppo, risultano nascoste anche ai beta tester e non si sa quando (e se) possano essere implementate.

Il Riepilogo giornaliero non sarà più “statico”

La prima novità punta a risolvere una criticità del Riepilogo giornaliero per fare in modo che questa funzione diventi meno “statica”. Attualmente, nell’arco della giornata il riepilogo rimane lo stesso del mattino.

In futuro, invece, potrebbe arrivare un’opzione che consentirà agli utenti di effettuare un “refresh” manuale per fare in modo che il riepilogo venga generato nuovamente tenendo conto delle modifiche, ad esempio del calendario, che possono avere impatto sulla giornata dell’utente (via Android Authority).

Spuntano possibili gesture per ottimizzare ulteriormente l’overlay

L’overlay di Gemini è quell’elemento che più di tutti è soggetto a modifiche da parte di Google: una decina di giorni fa Big G ha introdotto la nuova scorciatoia “Riduci a icona” e sappiamo già che, in futuro, potrebbe arrivare la scorciatoia “Ricorda”.

AssembleDebug ha scoperto che il team di sviluppo sta continuando ad esplorare altri design per migliorare le doti in ambito multitasking dell’overlay dell’assistente e, presto, potrebbero arrivare alcune gesture che consentiranno di ridurre l’overlay a icona (via Android Authority).

Come potrete notare dal seguente video, basterà uno swipe verso destra sulla finestra flottante con la risposta dell’assistente per fare in modo che l’overlay venga ridotto a icona. Effettuando un tap sull’icona, la chat tornerà alla sua forma di finestra flottante con sotto l’overlay.

Selettore dell’account più “pulito” e altre novità “minori”

Andando oltre, Google sta lavorando a tutta una serie di ottimizzazioni estetiche per l’app di Gemini (via Android Authority). In primo luogo, presto potremmo avere un selettore dell’account decisamente più pulito.

Rispetto alla versione attuale (prima immagine della galleria sottostante), in futuro (seconda immagine) la pagina del selettore dell’account conterrà poche voci rispetto al passato perché tutte le impostazioni qui presenti finora verranno spostate dove chiunque si aspetterebbe di trovarle.

Esse verranno ricollocate all’interno delle impostazioni (immagini tre, quattro e cinque) dove saranno persino organizzate per categorie per fare in modo che gli utenti possano trovare l’impostazione giusta ancor più facilmente.

Previous Next Fullscreen

Un altro aspetto su cui il team di sviluppo sta lavorando è la ricerca interna di Gemini. Attualmente, se l’utente vuole cercare una conversazione, l’app mostra un elenco di conversazioni con le opzioni più pertinenti in cima (prima immagine della galleria sottostante).

In futuro, gli utenti potranno cambiare la visualizzazione tra risultati di ricerca più pertinenti a risultati di ricerca più recenti. Inoltre, la barra di ricerca potrebbe essere spostata in basso, diventando più raggiungibile nell’uso a una mano.

L’ultima novità in fase di sviluppo nell’app di Gemini è la nuova opzione Discover ideas (lett. “Scopri idee”). A detta dell’insider, questa opzione non sembra ancora essere pronta perché mostra semplicemente la dicitura “Esplora idee e ispirazioni” nella pagina collegata al pulsante.

Questa novità dovrebbe consentire agli utenti di scoprire come utilizzare Gemini: l’unica certezza che abbiamo, almeno al momento, è che sarà raggiungibile direttamente dalla schermata iniziale dell’app (che attende il selettore con “Chat” e “Task” per quando Spark assumerà un ruolo più centrale).

Come aggiornare l’app di Gemini

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.