Google continua a lavorare sull’interfaccia di Gemini per Android e sembra avere in programma una riorganizzazione piuttosto importante delle impostazioni dell’app. Dopo i primi segnali relativi allo spostamento di alcune opzioni dalla schermata di cambio account, emergono infatti ulteriori dettagli su come potrebbe essere strutturata la nuova interfaccia.

Il nuovo design non è ancora disponibile per gli utenti, ma l’analisi dell’ultima versione dell’app Google permette già di dare uno sguardo in anteprima a quello che Google sta preparando.

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Google prepara una nuova interfaccia per le impostazioni di Gemini

Le novità sono state individuate nella versione 17.60.13.sa.arm64 dell’app Google per Android, che presenta ancora l’attuale interfaccia delle impostazioni sul dispositivo. All’interno del codice tuttavia, sono presenti elementi che mostrano il lavoro in corso sulla nuova organizzazione.

La modifica sembra partire proprio dalle opzioni che Google aveva iniziato a spostare dalla schermata di cambio account, in precedenza infatti, alcune impostazioni erano accessibili direttamente da quella sezione, mentre l’azienda sembra intenzionata a trasferirle all’interno delle vere e proprie impostazioni di Gemini.

La nuova interfaccia potrebbe inoltre riprendere in parte l’aspetto dell’attuale schermata di cambio account, con una struttura più ordinata e alcune opzioni spostate all’interno di pagine secondarie.

Torna anche una suddivisione già individuata nelle precedenti analisi: le impostazioni di Gemini dovrebbero essere organizzate nelle categorie Preferenze, Dati e privacy e Ottieni assistenza. In questo modo, le diverse voci non sarebbero più raccolte in modo indistinto, ma avrebbero una collocazione più precisa.

Anche alcune delle impostazioni già presenti nell’app potrebbero cambiare posizione, in particolare, le opzioni relative alla voce e ai controlli del dispositivo dovrebbero essere accessibili attraverso nuove schermate secondarie.

Si tratta di una modifica che potrebbe risultare utile soprattutto per quelle funzioni che oggi non sono immediatamente semplici da individuare. Le impostazioni di Gemini sono infatti cambiate più volte nel corso dello sviluppo dell’app e alcune opzioni sono state distribuite in sezioni differenti, rendendo meno immediata la ricerca della voce desiderata.

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Arrivano anche le “Attività su Android”

Tra gli elementi individuati nella nuova interfaccia c’è anche una voce chiamata Attività su Android, che sembra avere caratteristiche differenti rispetto alle semplici modifiche organizzative viste per le altre impostazioni.

A giudicare dalla descrizione associata, potrebbe infatti trattarsi di qualcosa collegato a una nuova funzionalità. L’analisi non permette però di stabilire con certezza quale sarà il suo scopo: potrebbe avere a che fare con Gemini Spark oppure, più probabilmente, con Gemini Intelligence.

Per il momento è quindi ancora presto per capire esattamente come funzionerà questa voce e quale ruolo avrà all’interno dell’esperienza di Gemini.

La nuova interfaccia non è ancora stata distribuita agli utenti, la versione 17.60.13.sa.arm64 analizzata mostra ancora il layout attuale delle impostazioni, mentre le modifiche individuate rappresentano il lavoro che Google sta portando avanti dietro le quinte.

Sarà quindi necessario attendere i prossimi aggiornamenti per capire se questa sarà effettivamente la versione che Google distribuirà a tutti e, soprattutto, per scoprire quale sarà la funzione delle nuove Attività su Android.