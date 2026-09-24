Come si sta evolvendo la copertura 5G in Italia? Il barometro nPerf fa il punto della situazione, confrontando la copertura dei principali operatori italiani e mettendo in luce le principali tendenze del mercato mobile. Vediamo come se la sono cavata TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad nell’ultimo anno.

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I dati nPerf mostrano l’evoluzione della copertura 5G e 4G in Italia nell’ultimo anno

L’analisi nPerf tiene conto del periodo che va dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026 e confronta gli operatori italiani separando connettività 5G e 4G. Per quanto riguarda la connettività di quinta generazione, è WINDTRE a piazzarsi al vertice della copertura nel nostro Paese, con un indice nPerf dell’84,92%: si tratta di una media che tiene conto della copertura della popolazione (93,53%) e della copertura geografica (76,31%).

Sul secondo gradino del podio si piazza Iliad, con un indice nPerf del 77,97% (86,95% di copertura della popolazione e 69% di copertura geografica), mentre il terzo posto viene occupato da Vodafone e dal suo indice del 76,86% (86,39% di copertura della popolazione e 67,35% di copertura geografica). Chiude la classifica TIM, con un indice del 74,39%, una media tra la copertura della popolazione dell’84,77% e una copertura geografica del 64,01%.

nPerf copertura 5G

Per quanto riguarda invece la connettività 4G, la classifica viene completamente stravolta. In questo caso è TIM a guidare la classifica con un indice del 97,43%, seguita da Vodafone (97%), Fastweb (96,92%), WINDTRE (96,34%) e Iliad (96,24%). TIM primeggia sia lato copertura della popolazione (99,10%) sia lato copertura geografica (95,77%), ma gli operatori sono tutti piuttosto vicini nei punteggi.

nPerf copertura 4G

Il mercato italiano della connettività mobile mostra una progressione costante della copertura 5G, pur mantenendo una rete 4G già molto matura e capillare su tutto il territorio“, ha riassunto Sébastien de Rosbo, Direttore Generale di nPerf. Secondo i dati, la regione con la migliore copertura 5G è la Lombardia (82,9%), mentre la percentuale più bassa si trova in Sardegna (62,9%).

Per contribuire alle analisi nPerf, che riguardano sia la copertura (come in questo caso) sia la velocità e le prestazioni delle reti mobili, potete scaricare l’app ufficiale per Android passando dal badge qui sotto. Quest’ultima consente di svolgere test di velocità e di misurare la qualità delle connessioni 5G, 4G, 3G o Wi-Fi.

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