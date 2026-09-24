Come si sta evolvendo la copertura 5G in Italia? Il barometro nPerf fa il punto della situazione, confrontando la copertura dei principali operatori italiani e mettendo in luce le principali tendenze del mercato mobile. Vediamo come se la sono cavata TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad nell’ultimo anno.

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I dati nPerf mostrano l’evoluzione della copertura 5G e 4G in Italia nell’ultimo anno

L’analisi nPerf tiene conto del periodo che va dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026 e confronta gli operatori italiani separando connettività 5G e 4G. Per quanto riguarda la connettività di quinta generazione, è WINDTRE a piazzarsi al vertice della copertura nel nostro Paese, con un indice nPerf dell’84,92%: si tratta di una media che tiene conto della copertura della popolazione (93,53%) e della copertura geografica (76,31%).

Sul secondo gradino del podio si piazza Iliad, con un indice nPerf del 77,97% (86,95% di copertura della popolazione e 69% di copertura geografica), mentre il terzo posto viene occupato da Vodafone e dal suo indice del 76,86% (86,39% di copertura della popolazione e 67,35% di copertura geografica). Chiude la classifica TIM, con un indice del 74,39%, una media tra la copertura della popolazione dell’84,77% e una copertura geografica del 64,01%.

Per quanto riguarda invece la connettività 4G, la classifica viene completamente stravolta. In questo caso è TIM a guidare la classifica con un indice del 97,43%, seguita da Vodafone (97%), Fastweb (96,92%), WINDTRE (96,34%) e Iliad (96,24%). TIM primeggia sia lato copertura della popolazione (99,10%) sia lato copertura geografica (95,77%), ma gli operatori sono tutti piuttosto vicini nei punteggi.

“Il mercato italiano della connettività mobile mostra una progressione costante della copertura 5G, pur mantenendo una rete 4G già molto matura e capillare su tutto il territorio“, ha riassunto Sébastien de Rosbo, Direttore Generale di nPerf. Secondo i dati, la regione con la migliore copertura 5G è la Lombardia (82,9%), mentre la percentuale più bassa si trova in Sardegna (62,9%).

Per contribuire alle analisi nPerf, che riguardano sia la copertura (come in questo caso) sia la velocità e le prestazioni delle reti mobili, potete scaricare l’app ufficiale per Android passando dal badge qui sotto. Quest’ultima consente di svolgere test di velocità e di misurare la qualità delle connessioni 5G, 4G, 3G o Wi-Fi.