C’è da riconoscere al team di sviluppatori di Google il merito di essere impegnato in un lavoro costante volto al miglioramento di Android Auto e Android Automotive, le piattaforme studiate dal colosso di Mountain View per offrire agli utenti una soluzione che possa rendere più piacevoli i loro spostamenti.

Nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, Google ha annunciato una novità importante per quanto riguarda il gaming: l’azienda, infatti, ha deciso che è arrivato il momento di rendere disponibile a tutti gli sviluppatori la categoria dei giochi, che fino a questo momento era in fase beta.

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Una gradita novità per Android Auto e Android Automotive

Da oggi, pertanto, i giochi per Android Auto e Android Automotive non sono più soltanto un esperimento in accesso anticipato e gli sviluppatori possono ora pubblicare liberamente titoli compatibili attraverso i normali canali di Google Play.

Così come ricorda Google, per gli sviluppatori riuscire a portare i propri giochi in auto consente loro di raggiungere gli utenti nei propri veicoli durante i momenti di pausa naturali, come per esempio mentre aspettano a una stazione di ricarica o qualcuno che sta facendo acquisti in un negozio.

Tra le varie cose, Google richiede che questi giochi per le piattaforme auto interrompano l’audio quando si inizia a guidare e che non possa essere riattivato mentre l’auto è in movimento.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato da Google, nel quale il colosso statunitense spiega come adattare i vari giochi Android esistenti allo schermo dell’auto, con particolare attenzione per i requisiti tecnici chiave e i criteri di pubblicazione.