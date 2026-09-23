Alla fine non abbiamo dovuto attendere molto per conoscere i primi smartphone dotati dei nuovissimi SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6 di casa Qualcomm: come da programma, Xiaomi ha appena ufficializzato sul mercato di casa i nuovi flagship Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max.

I due dispositivi, al netto delle dimensioni (e di conseguenza anche di peso, display e batteria), sono praticamente identici tra loro dal punto di vista estetico ed affinano i modelli di precedente generazione (mantenendo ad esempio il secondo display al posteriore). Dal punto di vista tecnico, la principale differenza tra di loro sta nel cuore pulsante: mentre il modello Pro “compatto” ruota attorno alla versione “standard” del SoC, il modello Pro Max è invece spinto dalla versione Extreme. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Xiaomi 18 Pro

Partiamo da Xiaomi 18 Pro, smartphone che sostanzialmente riprende i concetti espressi dallo Xiaomi 17 Pro dello scorso anno. Cambiano innanzitutto le dimensioni e il peso: in generale, il modello 2026 risulta più grande in pianta, più spesso e più pesante di 11/16 grammi.

Questi aumenti hanno permesso a Xiaomi di inserire un display più grande: il pannello rimane un LTPO AMOLED circondato da cornici super sottili ma passa da 6,3 a 6,4 pollici di diagonale (risoluzione 1.120 x 2.436 pollici). Rimangono il refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz e il PWM Dimming a 2.160 Hz, mentre la luminosità di picco raggiunge i 4.000 nit.

La principale novità sul fronte del display è il Privacy Screen, la risposta del produttore cinese al Privacy Display di Samsung: mentre il produttore sudcoreano ha fin qui proposto questa soluzione solo sui flagship Galaxy S “Ultra”, Xiaomi propone sin da subito la sua soluzione anche sul modello Pro “compatto”; in aggiunta, il Privacy Screen offre un supporto software più flessibile che, ad esempio, prevede l’attivazione automatica se la fotocamera frontale rileva la presenza di altre persone o in base alla posizione dell’utente.

Sotto al display ritroviamo l’ormai consueto lettore ultrasonico delle impronte digitali mentre in cima, all’interno di un piccolo foro circolare e centrato, troviamo una fotocamera frontale da 50 megapixel. Al posteriore rimane il secondo display da 2,7 pollici (aumenta la luminosità anche qua fino a 4.000 nit) che presenta i due intagli per due delle fotocamere e guadagna nuove possibilità di utilizzo.

A proposito, il comparto fotografico rimane triplo. Mentre il sensore ultra-grandangolare (equivalente 17 mm) rimane lo stesso da 50 megapixel del modello 2025, i sensori per la fotocamera principale e il teleobiettivo periscopico cambiano: la fotocamera principale (equivalente 23 mm) può contare ora su un sensore da 1/1,28 pollici con risoluzione 200 megapixel; il teleobiettivo periscopico (equivalente 75 mm, zoom ottico 3,2x) può contare ora su un sensore da 1/1,56 pollici con risoluzione 200 megapixel.

Cuore pulsante dello smartphone è il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 6 di Qualcomm, SoC realizzato a 2 nm che è affiancato da 12 o 16 GB di memoria RAM (tipo LPDDR5X) e da 256/512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione (UFS 4.1) non espandibile. Anche il comparto connettività è super completo, con 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB (per la localizzazione di precisione), trasmettitore a infrarossi, NFC, GPS (dual-band) e USB-C con uscita video.

A chiudere il pacchetto troviamo audio stereo (doppio speaker), la certificazione IP68 e una batteria al silicio-carbonio (e ioni di litio) da 7.000 mAh, ben 700 mAh più capiente rispetto a quella integrata nel modello 2025, che supporta la ricarica rapida cablata a 100 W, la ricarica wireless a 50 W e la ricarica wireless inversa a 27 W.

Xiaomi 18 Pro, disponibile anche in una speciale versione in colorazione rossa e finitura parzialmente trasparente nella zona posteriore, debutta sul mercato di casa con a bordo HyperOS 4, la più recente versione di HyperOS basata su Android 17 che include miglioramenti sul fronte delle prestazioni, modifiche all’interfaccia (con maggiore trasparenza), nuove funzioni di intelligenza artificiale e tanto altro.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Xiaomi 18 Pro.

Dimensioni: 151,8 x 72 x 8,5 mm

x x Peso: 203 o 208 grammi

o Display: LTPO AMOLED da 6,4″ (1.120 x 2.436 pixel), 1-120 Hz , PWM a 2.160 Hz , 4.000 nit (picco)

da (1.120 x 2.436 pixel), , PWM a , (picco) Display posteriore: LTPO AMOLED da 2,7″ (596 x 976 pixel), 1-120 Hz , 4.000 nit (picco)

da (596 x 976 pixel), , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm)

(2 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM, LPDDR5X) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione, UFS 4.1)

(RAM, LPDDR5X) + o (archiviazione, UFS 4.1) Fotocamera posteriore: tripla (200 MP principale + 200 MP periscopio zoom 3,2x + 50 MP ultra-wide)

(200 MP principale + 200 MP periscopio zoom 3,2x + 50 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen1)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2 Gen1) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.000 mAh , ricarica cablata a 100 W , ricarica wireless a 50 W , ricarica wireless inversa a 27 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a , ricarica wireless inversa a Sistema operativo: HyperOS 4 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Xiaomi 18 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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Xiaomi 18 Pro Max

Un gradino più in alto si colloca Xiaomi 18 Pro Max che, come anticipato in apertura, non è soltanto una versione “zoom” del modello Pro compatto ma lo migliora sotto alcuni punti di vista, a partire dall’audio stereo che qua fuoriesce da 3 speaker (e non 2).

Crescono poi le dimensioni, e ciò si riflette in un aumento della diagonale di entrambi i display (che mantengono la stessa tecnologia, lo stesso refresh rate e lo stesso PWM Dimming): quello principale raggiunge i 6,9 pollici (risoluzione 1.208 x 2.624 pixel); quello posteriore raggiunge i 2,9 pollici (risoluzione 596 x 976 pixel).

Un altro aspetto direttamente collegato all’aumento dimensionale è la batteria che passa da 7.000 mAh a ben 8.500 mAh, mantenendo le medesime tecnologie di ricarica. Rispetto al modello di precedente generazione, abbiamo invece un incremento netto di 1.000 mAh sul fronte della capacità.

Passando “alla ciccia”, la principale differenza a favore di Xiaomi 18 Pro Max sta nel SoC: in questo caso, infatti, abbiamo lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la versione “pompata” che offre in aggiunta ottimizzazioni spinte per l’IA agentica, per il gaming e per la multimedialità.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Xiaomi 18 Pro Max.

Dimensioni: 163,4 x 77,6 x 8,4 mm

x x Peso: 235 o 240 grammi

o Display: LTPO AMOLED da 6,9″ (1.208 x 2.624 pixel), 1-120 Hz , PWM a 2.160 Hz , 4.000 nit (picco)

da (1.208 x 2.624 pixel), , PWM a , (picco) Display posteriore: LTPO AMOLED da 2,9″ (596 x 976 pixel), 1-120 Hz , 4.000 nit (picco)

da (596 x 976 pixel), , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm)

(2 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM, LPDDR5X) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione, UFS 4.1)

(RAM, LPDDR5X) + o (archiviazione, UFS 4.1) Fotocamera posteriore: tripla (200 MP principale + 200 MP periscopio zoom 3,2x + 50 MP ultra-wide)

(200 MP principale + 200 MP periscopio zoom 3,2x + 50 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen1)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2 Gen1) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 8.500 mAh , ricarica cablata a 100 W , ricarica wireless a 50 W , ricarica wireless inversa a 27 W

da , ricarica cablata a , ricarica wireless a , ricarica wireless inversa a Sistema operativo: HyperOS 4 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Xiaomi 18 Pro Max, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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Disponibilità e prezzi dei nuovi Xiaomi 18 Pro

I due modelli che compongono la serie Xiaomi 18 Pro sono già disponibili all’acquisto in Cina a partire da oggi (23 settembre 2026) in cinque diverse colorazioni (blu, bianco, rosa, nero e trasparente/rosso) e in quattro configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi sul mercato cinese:

Xiaomi 18 Pro Configurazione 12+256 GB al prezzo di 5.999 yuan (circa 786 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 6.999 yuan (circa 917 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 7.999 yuan (circa 1.048 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 8.999 yuan (circa 1.179 euro) Edizione speciale trasparente (16 GB + 1 TB) al prezzo di 9.999 yuan (circa 1.310 euro)

Xiaomi 18 Pro Max Configurazione 12+256 GB al prezzo di 6.999 yuan (circa 917 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 7.999 yuan (circa 1.048 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 8.999 yuan (circa 1.179 euro) Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 9.999 yuan (circa 1.310 euro) Edizione speciale trasparente (16 GB + 1 TB) al prezzo di 10.999 yuan (circa 1.441 euro)



Non abbiamo ancora informazioni circa il lancio internazionale. Lo scorso anno, i modelli Pro non sono arrivati dalle nostre parti, mentre il modello “base” (che quest’anno manca) debuttò su scala internazionale a febbraio 2026. È probabile che anche quest’anno dovremo attendere 4-5 mesi prima di conoscere le varianti internazionali.