Android Auto potrebbe essere finalmente sulla strada giusta per risolvere uno dei piccoli problemi che, pur non compromettendo il funzionamento del sistema, sono riusciti a diventare particolarmente fastidiosi per alcuni automobilisti. Dopo mesi di assenza infatti, l’indicatore della potenza del segnale cellulare sta tornando a comparire sulla dashboard di Android Auto, permettendo nuovamente di controllare a colpo d’occhio la qualità della connessione del telefono.

La correzione sembra essere inclusa nella versione 17.8.1638 di Android Auto, anche se il rilascio non appare ancora completamente uniforme e Google non ha fornito indicazioni ufficiali sulle modalità con cui sta distribuendo il fix.

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Le barre del segnale cellulare tornano sulla dashboard di Android Auto

Il problema era emerso all’inizio dell’anno, quando alcuni utenti avevano iniziato a segnalare la scomparsa delle piccole barre che indicano la potenza del segnale cellulare del telefono collegato ad Android Auto. L’indicatore, normalmente visibile sulla dashboard accanto all’icona relativa alla batteria, aveva quindi smesso di essere mostrato.

Si trattava principalmente di un problema estetico, visto che la scomparsa dell’indicatore non impediva di effettuare chiamate, utilizzare la connessione dati o sfruttare normalmente la navigazione. Per chi guida spesso in zone caratterizzate da una copertura mobile non particolarmente affidabile, tuttavia, quelle barre possono essere tutt’altro che superflue.

Una rapida occhiata alla dashboard consente infatti di capire se il telefono dispone ancora di una buona connessione prima, per esempio, che una chiamata inizi a presentare problemi oppure che la connessione dati diventi instabile.

Con Android Auto 17.8, diversi utenti stanno ora segnalando il ritorno dell’indicatore. Le barre del segnale vengono nuovamente mostrate accanto all’icona dello stato della batteria, ripristinando quindi una parte dell’interfaccia che era scomparsa.

In alcuni casi potrebbe essere necessario cancellare la cache di Android Auto dopo l’installazione dell’aggiornamento affinché l’indicatore torni effettivamente a essere visualizzato.

C’è però un dettaglio da tenere presente: la versione 17.8.1638 è attualmente disponibile nel canale beta, di conseguenza, chi utilizza la versione stabile di Android Auto potrebbe dover attendere ancora prima di ricevere la correzione.

Anche per gli utenti beta inoltre, il comportamento non sembra essere completamente uniforme; alcune segnalazioni indicano che le barre del segnale sono ricomparse dopo l’aggiornamento, per poi sparire nuovamente e tornare visibili dopo un ulteriore update, pur rimanendo sullo stesso numero di versione.

Questo comportamento potrebbe indicare un intervento lato server, anche se Google non ha confermato ufficialmente questa ipotesi né ha spiegato come stia distribuendo la correzione.

Per il momento, quindi, il ritorno delle barre del segnale rappresenta soprattutto un segnale incoraggiante dopo diversi mesi di assenza, la speranza è ovviamente che il comportamento diventi definitivo e che il fix possa arrivare anche alla versione stabile di Android Auto.

La versione 17.8, del resto, sembra portare con sé anche altri cambiamenti, Google sta introducendo la possibilità di modificare direttamente dalla dashboard l’avatar di guida utilizzato da Google Maps, mentre sono stati notati anche miglioramenti alle schede delle destinazioni, con foto e riepiloghi basati su Gemini.