TIM torna a proporre nei propri negozi due offerte operator attack pensate specificamente per chi arriva da determinati operatori concorrenti, questa volta con un taglio di Giga sensibilmente più generoso rispetto alle versioni precedenti proposte con lo stesso nome.

Questa volta, a partire dal 15 settembre 2026, per i nuovi clienti di rete mobile TIM che richiedono la portabilità del numero da WindTre, Very Mobile, Fastweb, Vodafone e ho. Mobile, nei negozi aderenti sono tornate le offerte TIM Power Supreme Orange e TIM Power Supreme Red, adesso entrambe con 200 Giga di traffico dati. Scopriamole nel dettaglio.

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Due offerte gemelle, ma con provenienze diverse

Queste due nuove offerte sono simili a TIM Steel New GPro, per coloro che provengono da WindTre e Very Mobile, e TIM Power Supreme V, per coloro che provengono da Fastweb, Vodafone e ho. Mobile.

Si segnala tuttavia che, a differenza di queste due offerte, proposte soltanto tramite codici coupon interni, le nuove TIM Power Supreme Orange e TIM Power Supreme Red sono attivabili dai negozianti senza alcun gettone interno.

Con il lancio delle due nuove offerte in questione, TIM Steel New GPro e TIM Power Supreme V sono rimaste comunque disponibili, sempre tramite codici interni.

Con queste due nuove offerte operator attack, nel dettaglio sono previsti i seguenti contenuti e prezzi mensili:

TIM Power Supreme Orange include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile fino in 5G, al costo di 7,99 euro al mese indirizzata ai clienti WindTre e Very Mobile che passano a TIM.

include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile fino in 5G, al costo di al mese indirizzata ai clienti e che passano a TIM. TIM Power Supreme Red include gli stessi identici contenuti allo stesso prezzo di 7,99 euro mensili ma destinata ai clienti Fastweb, Vodafone e ho. Mobile.

Come già accennato, per attivare queste offerte è necessario richiedere la portabilità del numero da WindTre e Very Mobile, per TIM Power Supreme Orange, o da Fastweb, Vodafone e ho. Mobile, per TIM Power Supreme Red. Si ricorda che, nei mesi scorsi, erano state proposte delle offerte simili chiamate allo stesso modo, ma con diversi Giga mensili.

In ogni caso, con tutte le offerte operator attack disponibili nei negozi TIM, attualmente è previsto un costo di attivazione pari a 6,99 euro, a cui si aggiunge anche il primo mese anticipato dell’offerta e il costo della nuova SIM ricaricabile pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

Come già anticipato in precedenza, a partire dal 2 febbraio 2026, per tutte le nuove attivazioni di SIM ricaricabili TIM è presente un nuovo piano tariffario base a consumo, ovvero TIM Base 25 New, che prevede un costo di 3,99 euro al mese con primo mese gratuito, ma che rimane comunque gratuito per le linee con attiva almeno un’offerta con addebito ricorrente che include minuti e Giga.

Con le offerte che includono minuti illimitati, TIM presume un uso non conforme a buona fede se il cliente supera i 18.000 minuti durante il mese.

Se invece il cliente supera gli SMS inclusi durante il mese, si applicano sempre le condizioni del piano tariffario base, ovvero un costo di 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Per quanto riguarda il traffico dati, al termine dei Giga disponibili in Italia e in assenza di altre offerte dati attive, la navigazione in internet viene bloccata fino alla successiva disponibilità.

La differenza tra 5G e 5G Ultra

A partire dal 9 giugno 2024, per il 5G di TIM sono disponibili due distinti profili di velocità, denominati rispettivamente 5G e 5G Ultra, a seconda dell’offerta sottoscritta.

Con il servizio commerciale 5G Ultra, è prevista una velocità massima pari a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con priorità di accesso; il profilo base 5G, invece, ha una velocità massima limitata fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Nei negozi TIM, quando si attiva un’offerta operator attack, conviene sempre controllare quale profilo di velocità venga effettivamente assegnato.

Va ricordato che, a partire dall’8 giugno 2026, è disponibile l’opzione aggiuntiva 5G Ultra Summer Edition, che permette di ottenere il 5G Ultra al costo di 1,99 euro una tantum fino al 31 dicembre 2026, per poi passare a 1,99 euro al mese; la promozione continua tuttora, fino a nuova comunicazione.