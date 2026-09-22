Come da programma, OPPO ha da poche ore presentato, momentaneamente sul mercato di casa, i tre nuovi smartphone di fascia flagship OPPO Find X10 E, Find X10 e Find X10 Pro Max.

La nuova serie Find X10 segna così il debutto del modello Pro Max (che prende sostanzialmente il posto del modello Pro proposto fino allo scorso anno) e del modello “E”, il più economico della gamma che, sostanzialmente, ricalca fedelmente quanto proposto da Find X9 lo scorso anno. Andiamo a scoprire i dettagli di questi smartphone che, a breve, dovrebbero debuttare anche sul mercato internazionale.

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OPPO Find X10 E

Partiamo dal modello più economico della gamma, ovvero OPPO Find X10 E. Come anticipato in apertura, questo smartphone ricalca fedelmente quanto proposto dal Find X9 dello scorso anno in termini di ingombri, in termini di design e in termini di scheda tecnica.

Dal punto di vista estetico è presto detto: cambia qualcosina soltanto nell’isola che ospita il comparto fotografico. Dimensioni e peso rimangono invariati, così come i materiali (vetro per fronte e retro, alluminio per il frame laterale) e le certificazioni IP68/IP69 su cui può contare.

Sotto al cofano batte il Dimensity 9500s di MediaTek, un SoC che rappresenta una versione “castrata” del Dimensity 9500 che trovavamo su Find X9, affiancato da 12 o 16 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (memorie UFS 4.1) non espandibile. Il comparto connettività è super completo, con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.2 tra le specifiche.

Al netto del SoC che rappresenta la vera “differenza” (al ribasso) rispetto a Find X9, le altre specifiche sono identiche: display (LTPS AMOLED da 6,59 pollici), fotocamere (comparto triplo con tutti i sensori da 50 megapixel), batteria (7.025 mAh di capacità) e metodi di ricarica (cablata a 80 W, wireless a 50 W).

Il vantaggio di OPPO Find X10 E, su cui possono contare anche gli altri modelli della serie Find X10, è il sistema operativo: rispetto ai modelli 2025 guadagniamo un anno di supporto, dato che i modelli 2026 debuttano sul mercato con a bordo la ColorOS 17 su base Android 17.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Find X10 E.

Dimensioni: 157 x 73,9 x 8 mm

x x Peso: 20 3 grammi

Display: LTPS AMOLED da 6,59″ (1.256 x 2.760 pixel), 60/90/ 120 Hz , 1.800 nit (HBM)

da (1.256 x 2.760 pixel), 60/90/ , (HBM) SoC: MediaTek Dimensity 9500s (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM, LPDDR5X) + 256/512 GB (archiviazione, UFS 4.1)

(RAM, LPDDR5X) + (archiviazione, UFS 4.1) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP principale + 50 MP teleobiettivo + 50 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 50 MP teleobiettivo + 50 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.2 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 2.0)

, , , , , (dual-band), (USB 2.0) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.025 mAh, ricarica cablata a 80 W , ricarica wireless a 50 W

da mAh, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: ColorOS 17 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Find X10 E, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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OPPO Find X10

Un gradino più in alto si colloca OPPO Find X10, smartphone che si configura come erede (e non come pseudo-copia) di Find X9. Rispetto al modello 2025 risulta più basso, più largo, più spesso (di frazioni del millimetro) e più pesante di ben 13 grammi.

L’aumento di spessore e peso è in parte giustificato dalla batteria che passa da 7.025 mAh a 8.000 mAh, quasi 1.000 mAh in più, mantenendo il supporto alla ricarica cablata a 80 W e alla ricarica wireless a 50 W. I miglioramenti rispetto al modello 2025 però non si fermano alla batteria ma investono gran parte delle specifiche tecniche.

Il display è un LTPO AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.272 x 2.772 pixel, refresh rate variabile da 1 Hz a 144 Hz, luminosità di picco (globale) a 2.000 nit e PWM Dimming a 3.840 Hz. Sotto al display troviamo un lettore ultrasonico delle impronte digitali, mentre in alto, all’interno di un foro circolare, è presente la fotocamera frontale (con autofocus) da 50 megapixel.

La zona posteriore dello smartphone, realizzata in vetro, è stata arricchita con un Camera Plateau leggermente sporgente all’interno del quale troviamo una placchetta quadrata dedicata al comparto fotografico triplo e, nella parte destra, il flash LED a doppia tonalità.

OPPO Find X10 abbandona la configurazione 3x 50 megapixel di Find X9, sposando invece una configurazione con sensore principale da 200 megapixel, teleobiettivo periscopico da 200 megapixel (zoom ottico 2,8x) e sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel.

Cuore pulsante di questo smartphone è il recente SoC Dimensity 9600M di MediaTek, affiancato da 12 o 16 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e da 256/512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione (memorie UFS 4.1) non espandibile. Questo SoC è sostanzialmente un rebrand del Dimensity 9500 dello scorso anno: quindi, di base, non dovrebbero esserci tangibili miglioramenti dal punto di vista delle prestazioni.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Find X10.

Dimensioni: 156,5 x 74,3 x 8,4 mm

x x Peso: 216 grammi

Display: LTPO AMOLED da 6,59″ (1.272 x 2.772 pixel), 1 Hz – 144 Hz , 3.600 nit (picco)

da (1.272 x 2.772 pixel), , (picco) SoC: MediaTek Dimensity 9600M (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM, LPDDR5X) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione, UFS 4.1)

(RAM, LPDDR5X) + o (archiviazione, UFS 4.1) Fotocamera posteriore: tripla (200 MP principale + 200 MP teleobiettivo periscopico + 50 MP ultra-wide)

(200 MP principale + 200 MP teleobiettivo periscopico + 50 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.2 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 8.000 mAh, ricarica cablata a 80 W , ricarica wireless a 50 W

da mAh, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: ColorOS 17 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Find X10, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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OPPO Find X10 Pro Max

Al vertice della gamma si colloca OPPO Find X10 Pro Max, secondo dispositivo (dopo vivo X500 Pro Max) a ruotare attorno al SoC Dimensity 9600 Pro di MediaTek realizzato a 2 nm che promette grandi cose, soprattutto in termini di rapporto potenza/efficienza e nella gestione dei carichi di lavoro IA.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è indubbiamente il comparto fotografico triplo con tutti i sensori da 200 megapixel, deciso passo in avanti, almeno in termini di numeri, rispetto a quanto proposto dal predecessore diretto (che aveva solo il teleobiettivo periscopico da 200 megapixel).

La fotocamera principale (equivalente 24 mm) sfrutta un sensore da 1/1,3 pollici con apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica a due assi; la fotocamera ultra-grandangolare (equivalente 13 mm) sfrutta un sensore da 1/1,56 pollici con apertura f/2.2, autofocus e angolo di visione a 124°; il teleobiettivo periscopico (equivalente 70 mm) sfrutta lo stesso sensore da 1/1,56 pollici (ma con apertura f/2.1 e OIS a due assi) ed è in grado di effettuare scatti macro già a 10 centimetri di distanza. La registrazione video può spingersi fino all’8K a 30 fps.

Frontalmente, all’interno di un foro circolare e centrato, troviamo una fotocamera da 50 megapixel che “sporca” l’ampio display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.272 x 2.772 pixel, refresh rate variabile da 1 Hz a 144 Hz, luminosità di picco (globale) a 2.000 nit e PWM Dimming a 3.840 Hz. Si tratta delle stesse specifiche del display di Find X10 (infatti abbiamo anche il lettore ultrasonico delle impronte digitali).

Nonostante dimensioni (e peso) più generose rispetto a quelle del modello standard, la batteria integrata rimane da 8.000 mAh (500 mAh in più rispetto al modello 2025) e non cambiano nemmeno le potenzialità di ricarica.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Find X10 Pro Max.

Dimensioni: 161,3 x 76,6 x 8,4 mm

x x Peso: 233 o 235 grammi

o Display: LTPO AMOLED da 6,78″ (1.272 x 2.772 pixel), 1 Hz – 144 Hz , 3.600 nit (picco)

da (1.272 x 2.772 pixel), , (picco) SoC: MediaTek Dimensity 9600 Pro (2 nm)

(2 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM, LPDDR5X) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione, UFS 4.1)

(RAM, LPDDR5X) + o (archiviazione, UFS 4.1) Fotocamera posteriore: tripla (200 MP principale + 200 MP teleobiettivo periscopico + 200 MP ultra-wide)

(200 MP principale + 200 MP teleobiettivo periscopico + 200 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.2 , IR , NFC , GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2)

, , , , , (dual-band), (USB 3.2) Lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Si/C Li-Ion da 8.000 mAh, ricarica cablata a 80 W , ricarica wireless a 50 W

da mAh, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: ColorOS 17 su base Android 17

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Find X10 Pro Max, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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Disponibilità e prezzi dei nuovi OPPO Find X10

I nuovi OPPO Find X10 E, Find X10 e Find X10 Pro Max sono disponibili al pre-ordine in Cina da oggi, martedì 22 settembre 2026, e saranno disponibili all’acquisto dal 24 settembre 2026. Di seguito riportiamo le informazioni su colorazioni, configurazioni e prezzi per il mercato di casa:

OPPO Find X10 E – colorazioni Titanium Gray, Blue Versione 12+256 GB al prezzo di 4.999 yuan (circa 653 euro) Versione 16+512 GB al prezzo di 5.499 yuan (circa 718 euro)

– colorazioni Titanium Gray, Blue OPPO Find X10 – colorazioni Glacier Blue, Glow Coral, Mist Gray Versione 12+256 GB al prezzo di 5.499 yuan (circa 718 euro) Versione 12+512 GB al prezzo di 5.999 yuan (circa 784 euro) Versione 16+512 GB al prezzo di 6.499 yuan (circa 849 euro) Versione 16 GB + 1 TB al prezzo di 7.499 yuan (circa 980 euro)

– colorazioni Glacier Blue, Glow Coral, Mist Gray OPPO Find X10 Pro Max – Titanium Gray, Lunar White, Orange Versione 12+256 GB al prezzo di 6.799 yuan (circa 888 euro) Versione 12+512 GB al prezzo di 7.499 yuan (circa 980 euro) Versione 16+512 GB al prezzo di 7.999 yuan (circa 1.045 euro) Versione 16 GB + 1 TB al prezzo di 8.999 yuan (circa 1.175 euro)

– Titanium Gray, Lunar White, Orange

OPPO ha già confermato il lancio globale della serie OPPO Find X10 ma non ha ancora comunicato tempistiche, informazioni sulla disponibilità ed eventuali prezzi. Vi aggiorneremo nel momento in cui dovessero arrivare notizie in tal senso.