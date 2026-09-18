Mancano pochi giorni all’evento di lancio con cui OPPO presenterà ufficialmente OPPO Find X10, Find X10 Pro Max e Find X10E (sembrerebbe niente modello “Pro” per il momento), protagonisti di numerosi indiscrezioni nell’ultimo periodo.

A corroborare le indiscrezioni ci ha però pensato direttamente il produttore cinese che ha condiviso svariati teaser sui prossimi flagship: pochi giorni fa, l’azienda ha condiviso alcuni scatti realizzati con il modello “base” e con il modello “Pro Max”, quello che avrà il ruolo di camera-phone della gamma e che potrà contare sui benefici del SoC Dimensity 9600 Pro di MediaTek (a 2 nm) anche nella variante internazionale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Mancano pochi giorni all’arrivo degli OPPO Find X10

Giorno 22 settembre 2026, ovvero martedì prossimo, OPPO presenterà ufficialmente in Cina la nuova serie di smartphone flagship che, almeno all’inizio, sarà composta da tre modelli: OPPO Find X10, Find X10 Pro Max e Find X10E

Recentemente sono stati confermati molti aspetti riguardo questi smartphone, inclusi colorazioni e tagli di memoria: sappiamo ad esempio che il modello Pro Max potrà vantare un super comparto fotografico e arriverà in una speciale versione Hasselblad; il modello “base”, invece, si configurerà come il “flagship base più potente”.

OPPO ha diffuso alcuni scatti sample realizzati con i prossimi flagship

Affidandosi al proprio account sul social network cinese Weibo, OPPO ha diffuso alcuni esempi di foto realizzate con OPPO Find X10 e Find X10 Pro Max per esaltare le potenzialità del comparto fotografico realizzato in collaborazione con Hasselblad.

Nella descrizione dei post vengono confermati alcuni dettagli come il fatto che Find X10 disponga di un “doppio obiettivo da 200 MP” mentre Find X10 Pro Max disponga di un “triplo obiettivo da 200 MP” e che entrambi garantiscano “dettagli nitidi e tonalità della pelle naturalmente belle”.

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OPPO poi esalta le capacità dell’obiettivo “Danxia” di seconda generazione che riproduce accuratamente colori e tonalità della pelle, trasmettendo un feeling naturale. Dietro le quinte girerà la nuova versione del LUMO Engine che gestirà luci e ombre per far sì che la luce ambientale e le ombre siano realistiche, anche in controluce, per far sì che i volti siano sempre ricchi di dettaglio.

Il produttore cinese sottolinea poi la capacità dei prossimi flagship di “catturare l’attimo, preservandone l’essenza più autentica”, suggerendo che i nuovi Find X10 saranno essenziali per coloro che vogliono immortalare al meglio i “momenti genuini ed emozionanti”.

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In generale, dando uno sguardo ai sample possiamo notare che il livello di dettaglio è particolarmente elevato. I soggetti in primo piano mantengono un buon livello di dettaglio e sono ben separati (con aspetto naturale) dallo sfondo. I colori appaiono ben bilanciati, senza eccessiva saturazione o un aspetto “spento”.

Dal punto di vista tecnico, OPPO Find X9 Pro Max potrà vantare un comparto fotografico con triplo sensore da 200 megapixel per principale, teleobiettivo e ultra-grandangolare.

In Cina circolano già le prime immagini dal vivo dei Find X10

Andando oltre, in Cina sono trapelate le prime foto dal vivo di due dei prossimi flagship OPPO (via 91mobiles.com), Find X10 Pro Max e Find X10E, e potete osservarle nella galleria d’immagini sottostante. Sul fronte del design avevamo già conosciuto quello di Find X10 e Find X10 Pro Max.

Mentre Find X10E e Find X10 mantengono un design più o meno analogo a quello dei modelli della gamma Find X9, Find X10 Pro Max è quello col design più particolare: comparto fotografico con oblò quadrato e sezione separata “a pillola” (entrambe le parti sporgono dalla scocca) per il flash LED e il sensore di correzione del colore.