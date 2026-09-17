Dopo Motorola Signature che ha ricevuto la più recente versione di Android nel mese di agosto, un altro smartphone targato Motorola ha iniziato a ricevere Android 17: parliamo di Motorola Edge 70.

Questo dispositivo di fascia media, lanciato nell’autunno del 2025 e che ha stupito un po’ tutti grazie alla sua batteria piuttosto capiente nonostante uno spessore ridottissimo, riceve così il primo dei quattro aggiornamenti promessi dalla Casa Alata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Motorola Edge 70 si aggiorna e riceve Android 17

Come anticipato in apertura, Motorola Edge 70 è il secondo smartphone Motorola a ricevere l’aggiornamento ad Android 17, la più recente versione di Android che è stata lanciata da Google a giugno 2026.

La Casa Alata è stata la prima (al di fuori di Google) a lanciare il programma Beta per alcuni dei propri dispositivi, addirittura nel mese di febbraio, salvo poi estenderlo nel tempo ad altri modelli: Edge 70, ad esempio, era entrato a far parte del programma beta a luglio 2026.

Dopo un paio di mesi, il programma beta del dispositivo si è concluso e l’aggiornamento è in fase di distribuzione sul canale stabile (via u/samsungsalesman su Reddit) tramite la build A17WRH.35-10 che ha un peso di circa 4,3 GB.

Le novità dell’aggiornamento

A fine agosto abbiamo pubblicato un contenuto di approfondimento sulle novità dell’aggiornamento ad Android 17 messo a punto da Motorola e la nuova versione del sistema operativo porta su Motorola Edge 70 svariate novità. In breve:

Interfaccia utente – diventa più pulita, guadagna i widget impilabili e l’HDR “smart”, introduce accorgimenti in ottica accessibilità.

– diventa più pulita, guadagna i e l’HDR “smart”, introduce accorgimenti in ottica accessibilità. Notifiche – la gestione delle notifiche diventa più intelligente con l’arrivo delle notifiche dinamiche, dei riepiloghi automatici e un sistema di organizzazione basato sull’IA.

– la gestione delle notifiche diventa più intelligente con l’arrivo delle notifiche dinamiche, dei riepiloghi automatici e un sistema di organizzazione basato sull’IA. Connettività – Arrivano il Quick Share “esteso” (con supporto alla condivisione con iPhone tramite codice QR), il Tocca per condividere , il Quick Drop (per condividere contenuti con un gruppo di persone in un colpo solo) e l’ hotspot istantaneo .

– Arrivano il (con supporto alla condivisione con iPhone tramite codice QR), il , il (per condividere contenuti con un gruppo di persone in un colpo solo) e l’ . Sicurezza – Grazie ad Android 17 sullo smartphone debuttano il nuovo sistema di rilevamento delle truffe (sui messaggi) e il Failed Authentication Lock (blocco del dispositivo dopo più tentativi di accesso non riusciti); inoltre, Motorola ha integrato un nuovo hub di diagnostica hardware (consente di verificare in autonomia lo stato di salute dei componenti).

Alcuni possessori di Motorola Edge 70 affermano tuttavia che l’aggiornamento ad Android 17 abbia rimosso gli sfondi con effetto di profondità per la schermata di blocco (erano invece disponibili durante il programma beta) e che manchi il supporto agli aggiornamenti in tempo reale (via Android Authority).

Come aggiornare gli smartphone Motorola

Arrivati alla fine, in attesa che altri modelli della Casa Alata vengano aggiornati, andiamo comunque a rivedere insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) sugli smartphone targati Motorola.

Per aggiornare Motorola Edge 70 basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento di sistema > Verifica disponibilità aggiornamenti” e poi effettuare un tap su “Aggiorna ora”.