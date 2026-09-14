La serie Find X10 di OPPO ha già fatto parlare parecchio di sé nelle scorse settimane — dal super comparto fotografico di OPPO Find X10 Pro Max alla speciale versione Hasselblad, passando alle voci che vedrebbero in Find X10 il “flagship base” più potente — e adesso, confermata ufficialmente la data di lancio in Cina, sono stati svelati anche altri dettagli: tagli di memoria e colorazioni di ciascun modello.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Tagli di memoria e colorazioni degli OPPO Find X10

OPPO ha usato la propria pagina Weibo per confermare la data di lancio: la prossima settimana, precisamente il 22 settembre, conosceremo ufficialmente la nuova serie di riferimento del colosso cinese, pensata per racchiudere il meglio della tecnologia e delle ambizioni di OPPO. Accanto agli smartphone, inoltre, ci saranno anche dei nuovi wearable, ma procediamo con ordine, perché nelle pagine dei preordini sono appena stati confermati i tagli di memoria e le colorazioni disponibili.

OPPO Find X10 Pro Max

Partiamo dal modello più carrozzato ed ambizioso della gamma: OPPO Find X10 Pro Max verrà proposto nelle tre colorazioni Warm Orange, Moon White e Light Titanium. Agli acquirenti verrà consentito di scegliere tra quattro tagli di memoria: 12 GB di RAM + 256 GB di memoria interna; 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB.

OPPO Find X10 e OPPO Find X10E

Passando ad OPPO Find X10, anche in questo caso ci saranno tre colorazioni tra cui scegliere: Ice Blue, Light Titanium e Qingcheng, che tende all’arancione molto chiaro. I tagli di memoria si preannunciano identici a quelli del modello Pro Max, dunque: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB.

Scelte più ridotte per il modello OPPO Find X10E: da una parte, vengono mostrate soltanto le due colorazioni Ice Blue e Light Titanium, dall’altra anche i tagli di memoria daranno meno margine di manovra: ci saranno solo un taglio base da 12 GB + 256 GB e uno top da 16 GB + 512 GB.

Stando ai precedenti report, il chipset sarà uno degli elementi chiave di differenza tra i modelli della gamma: mentre Find X10 Pro Max sarà equipaggiato con un MediaTek Dimensity 9600 Pro a 2nm tutto nuovo, Find X10 dovrebbe accontentarsi di un Dimensity 9600M, descritto come una versione leggermente rivista e corretta del precedente Dimensity 9500 a 3 nm; il chipset del modello Find X10E non è ancora trapelato.

Oppo Watch S2 e Enco X4

Non solo smartphone: come si accennava in apertura, il 22 settembre prossimo si parlerà anche di indossabili griffati OPPO e più precisamente dello smartwatch Oppo Watch S2 e delle cuffie true wireless OPPO Enco X4.

Anche di questi ultimi dispositivi possiamo già mostrarvi le colorazioni:

Oppo Watch S2 verrà proposto in Vibrant Orange, Misty Powder e Mountain Shadow Gray.

Le cuffie OPPO Enco X4 verranno proposte in Pink Gold, Soft White, Titanium Grey.

Insomma, ancora pochi giorni e tanti nuovi prodotti a marchio OPPO saranno ufficiali, non ci resta che attendere.