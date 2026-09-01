Nel corso di questo mese OPPO dovrebbe presentare in Cina la serie OPPO Find X10 e, stando alle indiscrezioni, almeno due modelli dovrebbero sbarcare anche nei mercati europei.

Nelle scorse ore il popolare leaker Digital Chat Station ha svelato alcuni interessanti dettagli sul modello base, svelando quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche principali (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

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Cosa potrebbe offrire OPPO Find X10

A dire del leaker, OPPO Find X10 sarà il modello “standard” più potente tra quelli che saranno lanciati entro la fine del 2026, potendo vantare alcune caratteristiche degne di nota.

Secondo Digital Chat Station, infatti, il nuovo smartphone di OPPO dovrebbe essere l’unico nella sua categoria ad arrivare sul mercato con uno schermo che supporta lo standard BT.2020 (probabilmente con una diagonale da 6,59 pollici e una risoluzione 1,5K) e con due sensori da ben 200 megapixel (uno per la fotocamera principale e l’altro per il teleobiettivo periscopico).

Ed ancora, il popolare leaker sostiene che OPPO Find X10 potrà anche contare su una batteria da ben 8.000 mAh, grazie alla quale l’autonomia non dovrebbe rappresentare un problema per coloro che decideranno di acquistare tale telefono.

In sostanza, rispetto a OPPO Find X9 la nuova generazione dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un notevole miglioramento e sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare (probabilmente il suo costo è destinato ad aumentare rispetto al modello dello scorso anno).

Dato che Apple non dovrebbe lanciare la versione base di iPhone 18 quest’anno (se ne parlerà nel 2027), OPPO Find X10 potrebbe riuscire a mettere un po’ di pressione al colosso di Cupertino.

Anche per OPPO Find X10 l’esordio è in programma in Cina mentre sul mercato internazionale lo smartphone dovrebbe arrivare dopo uno o due mesi. Staremo a vedere.