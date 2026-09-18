Trovare un flagship compatto che non rinunci a nulla in termini di fotocamera e prestazioni è raro, ancora più raro se il prezzo scende sotto i 650€. Xiaomi 17 con lenti Leica Summilux e sensore Light Fusion 950 dimostra che si può avere il meglio della tecnologia mobile senza sacrificare le dimensioni, e ora arriva un’offerta che merita attenzione immediata. Il prezzo di listino di 999,9€ scende drasticamente grazie a un coupon nascosto in pagina prodotto. Vediamo come sfruttare questa opportunità.

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Xiaomi 17, il compatto che sfida i big con Leica e Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi 17 racchiude in un corpo di soli 151,1 mm x 71,8 mm e 8,06 mm di spessore una dotazione hardware normalmente riservata a modelli ben più grandi. Il display OLED CrystalRes da 6,3 pollici con risoluzione 2656 x 1220 pixel raggiunge una luminosità di picco di 3500 nit, garantendo leggibilità perfetta anche sotto il sole diretto, con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Il vero protagonista è però il comparto fotografico sviluppato con Leica. L’obiettivo Summilux VARIO-SUMMILUX con apertura f/1.67 lavora insieme al sensore principale da 50MP Light Fusion 950, un componente da 1/1.31 pollici con tecnologia 4-in-1 Super Pixel che eccelle in condizioni di scarsa illuminazione e alto contrasto. Non manca un teleobiettivo flottante Leica da 60mm con stabilizzazione ottica, capace di lunghezze focali equivalenti fino a 230mm.

Sotto la scocca batte Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip a 3 nanometri affiancato da un sistema di raffreddamento tridimensionale ad anello che tiene sotto controllo le temperature anche nelle sessioni di gaming più intense. La configurazione 12GB di RAM LPDDR5X e 512GB di storage UFS 4.1 garantisce fluidità totale, mentre la piattaforma Xiaomi HyperAI porta funzionalità intelligenti come AI Writing, AI Interpreter e compatibilità con Google Gemini.

La batteria Surge da 6330 mAh al silicio-carbonio sorprende per capacità nonostante il corpo compatto, supportando ricarica rapida cablata HyperCharge da 100W e wireless da 50W. Certificazione IP68, connettività 5G e Bluetooth 6.0 completano un pacchetto tecnico che giustifica ampiamente il prezzo di listino, rendendo questo sconto ancora più interessante.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Xiaomi 17

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Sconto del 35% con coupon: ecco come ottenerlo

L’offerta attuale porta Xiaomi 17 12+512GB nella colorazione Black da 999,9€ a soli 649,9€, con un risparmio netto di 350€ corrispondente a uno sconto del 35%. Per ottenere il prezzo finale è necessario cliccare sul “Coupon di 200€” presente nella pagina prodotto direttamente sul sito Xiaomi Italia, oltre allo sconto già applicato in automatico.

Si tratta di una promozione che unisce le caratteristiche premium del sistema Leica e delle prestazioni Snapdragon 8 Elite Gen 5 a un prezzo finalmente accessibile per un flagship di questo calibro, con garanzia 3 anni incluse. Per restare aggiornati su tutte le offerte Xiaomi disponibili, la disponibilità del coupon potrebbe essere limitata, quindi conviene agire rapidamente prima che l’offerta scada o le scorte si esauriscano.

Per non perdere le prossime occasioni come questa, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte tech, oppure a ErroriBomba per gli errori di prezzo più clamorosi.