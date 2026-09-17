Nuova offensiva commerciale per DAZN. La piattaforma di streaming sportivo ha reso disponibile una promozione temporanea dedicata ai nuovi clienti che intendono sottoscrivere il piano DAZN Full con vincolo di dodici mesi. La struttura dell’offerta prevede un prezzo iniziale fortemente ridotto per il primo trimestre, seguito da una tariffa comunque inferiore a quella di listino per i restanti nove mesi, abbattendo la spesa complessiva annuale per seguire le principali competizioni calcistiche e multisportive.

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I dettagli dell’offerta: costi, durata e risparmio sul piano Full

Il piano promozionale impone la sottoscrizione di un abbonamento annuale con pagamento rateizzato e si articola in due fasi temporali:

Primi 3 mesi: canone fissato a 19,99€ al mese .

canone fissato a . Successivi 9 mesi: canone concordato a 29,99€ al mese, contro i 36,99€ previsti dal listino standard mensile con vincolo.

Calcolatrice alla mano, la spesa totale per i dodici mesi ammonta a 329,88€, a fronte dei circa 443,88€ che si sosterrebbero con la tariffa standard rateizzata, con un risparmio effettivo superiore a 110€ nell’arco dell’anno. La formula consente di dilazionare il pagamento su base mensile pur beneficiando di un prezzo medio annuo di poco inferiore ai 27,50€ al mese.

In sintesi, i dati salienti della tariffa promozionale:

Tariffa trimestrale iniziale: 19,99€/mese (per i primi 3 mesi)

19,99€/mese (per i primi 3 mesi) Tariffa restante periodo: 29,99€/mese (dal 4° al 12° mese, listino 36,99€)

29,99€/mese (dal 4° al 12° mese, listino 36,99€) Target: Riservata ai nuovi account o riattivazioni

Riservata ai nuovi account o riattivazioni Vincolo: Formula annuale con addebito dilazionato ogni mese

I contenuti inclusi: calcio italiano, coppe, altri sport e dispositivi

Il profilo Full costituisce il pacchetto omnicomprensivo della piattaforma. L’offerta sportiva include:

Calcio nazionale: tutte le partite del campionato di Serie A Enilive (tutti e 10 i match per giornata) e l’intera programmazione della Serie BKT .

tutte le partite del campionato di (tutti e 10 i match per giornata) e l’intera programmazione della . Calcio internazionale: il massimo campionato spagnolo ( LaLiga EA Sports ) oltre a tornei e coppe continentali.

il massimo campionato spagnolo ( ) oltre a tornei e coppe continentali. Multisport ed Eurosport: il volley italiano e internazionale, il basket con le principali competizioni, i tornei di tennis e il ciclismo coperti dai canali lineari Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

il volley italiano e internazionale, il basket con le principali competizioni, i tornei di tennis e il ciclismo coperti dai canali lineari Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Sport americani e da combattimento: la stagione regolare e i playoff di NFL, gli incontri di boxe e il circuito UFC.

Sul piano tecnico e d’uso, la sottoscrizione Full garantisce la registrazione di un massimo di 6 dispositivi all’interno dell’account personale e la possibilità di fruire della visione in contemporanea su 2 dispositivi, a patto che risultino collegati alla medesima rete internet domestica.

L’attivazione è soggetta a una finestra temporale limitata e può essere completata direttamente online attraverso il link ufficiale dedicato all’iniziativa.

Per monitorare tempestivamente i ribassi tariffari sui servizi di streaming e le migliori opportunità tech, è disponibile il canale Telegram PrezziTech, mentre per anomalie di prezzo e sconti di particolare entità il punto di riferimento è la community di ErroriBomba.