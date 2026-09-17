Come da programma, in occasione della OPPO Developer Conference 2026 che si è svolta quest’oggi in Cina, il produttore cinese OPPO ha annunciato ufficialmente la ColorOS 17, ennesima iterazione della propria interfaccia personalizzata che quest’anno porterà sui device dell’azienda Android 17.

La nuova versione della ColorOS, che debutterà all’inizio del mese prossimo sui dispositivi di punta più recenti dell’azienda, porta con sé tantissime novità che investono tutto il sistema, sia in maniera visibile che dietro le quinte, rinnovando estetica, introducendo nuove funzioni di IA, per la creatività e per la produttività, per l’ecosistema e le interconnessioni, per la sicurezza e l’accessibilità. Andiamo a scoprire le principali novità e altri dettagli utili, inclusi i dispositivi che si aggiorneranno (e quando lo faranno).

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Ecco le principali novità della ColorOS 17 di OPPO

Con il motto “Estremamente fluido, ti comprende meglio“, OPPO ha da poche ore ufficializzato (momentaneamente per il solo mercato cinese) la ColorOS 17 , basata su Android 17, che punta come di consueto a rinnovare profondamente l’esperienza utente.

La nuova versione dell’interfaccia personalizzata del produttore cinese introduce importanti evoluzioni su più fronti, con prestazioni, intelligenza artificiale e sicurezza in primis.

Come anticipato in apertura, il profondo rinnovamento dell’esperienza utente parte da un design dinamico, con linguaggio visivo Fluid Design, e prosegue con una gestione ottimizzata delle risorse, un’integrazione più profonda nell’ecosistema di dispositivi e molto altro.

Fluid Design ed efficienza del sistema

OPPO ha rinnovato l’interfaccia utente del proprio sistema introducendo il nuovo Fluid Design, un linguaggio visivo progettato per offrire continuità visiva, animazioni più armoniose e feedback più naturali all’utente.

Sotto al cofano, per far sì che le transizione tra i vari elementi della schermata (come il passaggio dell’orologio dalla schermata di blocco alla schermata home) siano più fluide possibili, operano l’Aurora Engine, integrato nell’architettura di rendering, e le Fluid Animation.

Ci sono poi l’Elastic Feedback, una tecnologia che fa in modo che icone e pulsanti reagiscano alla pressione allungandosi o comprimendosi seguendo una fisica realistica, e gli effetti Condensate, che rendono la grafica trasparente pur mantenendo la perfetta leggibilità di testi e icone.

Sul fronte delle performance e dell’efficienza generale di sistema, i miglioramenti sono merito dell’architettura Tidal Engine che analizza le abitudini, la frequenza d’uso e le preferenze dell’utente per distribuire le risorse (hardware) in modo intelligente.

Secondo i test condotti da OPPO, questi accorgimenti portano a miglioramenti significativi: +55,6% nella permanenza delle app in background, +35% nella stabilità di avvio delle app, +50% nella velocità di caricamento e scorrimento della galleria (nelle app di terze parti), -25% di memoria di runtime richiesta all’avvio, -30% di carico sul motore di rendering, +15% nella velocità di passaggio tra un’app e un’altra.

OPPO AI e l’assistente Xiao Bu migliorano la quotidianità

Andando oltre, la ColorOS 17 vanta una serie di novità in ottica intelligenza artificiale per la suite OPPO AI. Le novità, almeno in Cina, ruotano attorno all’assistente Xiao Bu e allo Xiao Bu Space.

L’assistente analizza in modo intelligente i dati di sistema e riconosce in automatico le scadenze importanti (bollette o prenotazioni) etraendole da messaggi, note e calendario. Il tutto viene proposto all’utente che potrà eseguire il tutto con un tocco. Sul fronte dei viaggi, l’assistente è in grado di generare un itinerario completo da una singola frase e preoccuparsi di tutta la fase di prenotazione (organizzare i biglietti, fare il check-in e noleggiare un’auto).

C’è poi la funzione Xiao Bu Suggestions che copre oltre 700 scenari di vita quotidiana su più ambiti: in ambito trasporti, monitora meteo, traffico e dettagli del volo prima di una partenza per, ad esempio, predisporre un taxi all’arrivo; questa funzione può persino fungere da avviso per correggere un passaggio errato (ad esempio stazione o terminal sbagliati durante una prenotazione).

A completare la suite di funzioni IA che debuttano con ColorOS 17 troviamo AI Fluid Cloud (per la navigazione assistita), AI One-Touch Flash Note (per il salvataggio rapido di contatti e codici) e AI Snap-and-Shoot (una sorta di IA visiva per il riconoscimento di oggetti, documenti, calorie degli alimenti e credenziali di una rete Wi-Fi).

Novità per creatività e produttività

La ColorOS 17 introduce anche numerosi miglioramenti per creatività e produttività. Per quanto concerne la creatività, l’applicazione AI Photo Editor adotta il modello di visione DaVinci per abilitare il fotoritocco tramite linguaggio naturale (anche sfruttando un’altra immagine come riferimento).

Andando oltre abbiamo AI Memory Gallery (crea automaticamente album narrativi dei momenti più importanti) e Album Direct Connection (per la connessione di fotocamere di terzi e archivi NAS alla galleria in modo da poter visualizzare i contenuti senza occupare spazio sul dispositivo).

Sul fronte della produttività (studio e lavoro), invece, abbiamo AI Notes che permette di registrare audio, scattare foto e prendere appunti strutturati contemporaneamente, anche generando schemi riassuntivi condivisibili (chiamati “Information Overview Diagram”) e di individuare punti chiave o lacune nel ragionamento (con la funzione “Flash of Insight”).

A chiudere il pacchetto abbiamo AI Conversation Translation che si connette agli auricolari OPPO per offrire la traduzione della conversazione direttamente nell’orecchio dell’utente e per offrire la traduzione della risposta fornita dall’utente dall’altoparlante dello smartphone.

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Miglioramenti per wearable e interconnessione

A proposito di funzioni che sfruttano l’intero ecosistema di dispositivi, ColorOS 17 migliora la sinergia con i dispositivi indossabili e con i sistemi automotive (tramite la funzione “Car+ Connectivity).

Sui wearable, come OPPO Watch S2, la modalità Super Fat Burning Mode calcola la zona cardio ideale per il consumo calorico e fornisce feedback vocali in tempo reale. La funzione Sports Fluid Cloud permette di avere in tempo reale sullo smartphone o sul tablet alcuni parametri registrati dallo smartwatch (come frequenza cardiaca e calorie bruciate) durante gli allenamenti.

Sempre sugli smartwatch dell’azienda debuttano le Watch Air Gesture che consentono di controllare a distanza lo smartphone con semplici movimenti della mano o delle dita. Ad esempio, un doppio pizzico passa al brano successivo, mentre una rotazione del polso torna indietro.

Nuove funzioni per l’accessibilità e la sicurezza

Nello sviluppo della ColorOS 17, OPPO ha messo parecchia attenzione sulle doti in ambito accessibilità e gli sforzi del team di sviluppo si concretizzano attraverso l’Accessible Smart Screen Reading.

Si tratta di un sistema che sfrutta l’IA per leggere e descrivere gli elementi presenti sullo schermo anche nelle applicazioni prive dei “tag” TalkBack standard (quelle che presentano i riferimenti per l’accessibilità).

Andando oltre abbiamo la funzione Accessible Live-View Conversation che aiuta gli utenti ciechi o ipovedenti fornendo indicazioni vocali dettagliate sullo spazio circostante una volta che questo viene inquadrato con la fotocamera dello smartphone.

L’ultimo ambito che migliora con la ColorOS 17 è quello della sicurezza. In tal senso, OPPO ha messo a punto tre strumenti dedicati alla prevenzione delle truffe, tutti potenziati dall’IA.

AI Cross-App Anti-Fraud rileva comportamenti a rischio nelle azioni consecutive compiute dall’utente, bloccando eventuali pagamenti indotti dai truffatori. AI Face-Swapping Detection analizza le videochiamate in tempo reale per identificare l’eventuale uso di deepfake. AI Call Anti-Fraud sfrutta un modello semantico per riconoscere scenari di truffa e voci sintetizzate dall’IA durante le chiamate.

Quando e su quali dispositivi arriverà la ColorOS 17

Qualche giorno fa vi abbiamo proposto una lista dei dispositivi che potrebbero ricevere questo major update. Ora le cose diventano ufficiali, dato che OPPO ha diffuso una prima roadmap sul rilascio della ColorOS 17 destinata al mercato cinese.

Sul portale dedicato alla ColorOS abbiamo la lista completa di smartphone, tablet e smartwatch che si aggiorneranno, con tanto di dispositivi a marchio OnePlus e realme nella mischia, a partire già dal mese di ottobre.

Dall’8 ottobre 2026:

Dal 16 ottobre 2026:

Dal 20 ottobre 2026:

OPPO Watch X3, X3 mini

OnePlus Ace 6, Ace 6T

Dal 22 ottobre 2026:

Dal 30 ottobre 2026:

Da novembre 2026:

OPPO Find N3, N3 Flip

OPPO Find X7, X7 Ultra

OPPO Reno 15, Reno15 Pro, Reno15c

OPPO Reno14, Reno14 Pro

OPPO K15, K15 Pro, K15 Pro+

OPPO Pad 6

OPPO Pad 5

OPPO Pad 4 Pro

OPPO Watch S

OnePlus 12

OnePlus Ace 5 Pro, Ace 5

OnePlus Turbo 6V, Turbo 6

OnePlus Pad 2

realme GT5 Pro

realme GT7

realme Neo7, Neo7 Turbo, Neo7 SE

realme 15 Pro, 15, 15T

Da dicembre 2026:

OPPO Find X6, X6 Pro

OPPO Reno13, Reno13 Pro

OPPO K13 Turbo, K13 Turbo Pro

OPPO K12s

OPPO Pad Air5

OPPO Pad 3 Pro, Pad 3

OnePlus 11

OnePlus Ace 3 Pro, Ace 3, Ace 3V

OnePlus Turbo 6X Pro, Turbo 6X

OnePlus Pad, Pad Pro

realme GT6

realme GT Neo6, Neo6 SE

realme Neo7x

realme 14 Pro+, 14 Pro, 14

realme V70, V70s

Dal primo trimestre del 2027:

OPPO Find N2, N2 Flip

È doveroso segnalare due cose: non tutti i dispositivi OPPO (ma anche OnePlus e realme) presenti nella lista sono disponibili in Italia; nella lista mancano alcuni dispositivi che sono disponibili in Italia ma non in Cina e dovrebbero ricevere l’aggiornamento.

In conclusione, non ci resta che scoprire quando OPPO annuncerà la ColorOS 17 a livello globale: solo allora potremo capire quali dispositivi si aggiorneranno e quali delle novità annunciate (soprattutto con riferimento a quelle che sfruttano l’intelligenza artificiale) verranno portate anche sulla versione global dell’interfaccia.