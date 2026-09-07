Il Find X9 Ultra, di cui avevamo apprezzato il comparto fotografico Hasselblad a cinque obiettivi nella nostra recensione completa, aveva già portato due sensori da 200 MP sullo stesso smartphone; OPPO ha ora confermato ufficialmente che il prossimo Find X10 Pro Max andrà oltre, montando addirittura tre fotocamere posteriori da 200 MP ciascuna per la gioia degli amanti della fotografia pura e in barba alle funzioni software come gli zoom digitali con intelligenza artificiale. Vediamo di capirne di più.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Cosa ha confermato OPPO su Weibo

Zhuo Shijie, product manager della serie Find di OPPO, ha scritto su Weibo che il Find X10 Pro Max monterà tre fotocamere da 200 MP; il dirigente aggiunge che questo sistema fotografico è sviluppato congiuntamente dal produttore cinese e da Hasselblad, la stessa partnership che aveva già dato vita al comparto imaging del Find X9 Ultra. Un’immagine allegata al post conferma a sua volta la presenza di tre sensori da 200 MP.

OPPO non ha rivelato ulteriori dettagli sulla configurazione specifica della tripla fotocamera, ma è lecito aspettarsi che il terzo sensore da 200 MP sia un ultragrandangolare.

Questo potrebbe teoricamente permettere scatti macro più dettagliati, immagini con pixel binning più pulite e luminose, ritagli di qualità superiore effettuati in un secondo momento, e video super stabilizzati di qualità più elevata.

Per il resto, il dirigente OPPO precisa che il Find X10 standard monterà invece due fotocamere da 200 MP. Entrambi gli smartphone dovrebbero inoltre disporre di un sensore Danxia per la cattura del colore e del motore luce-ombra proprietario LUMO.

Infine, sempre sul post su Weibo, Shijie conclude affermando che i nuovi telefoni OPPO rifiuteranno texture e trame della pelle artificiali, una notizia incoraggiante per chi è preoccupato dalla tendenza sempre più diffusa verso un’elaborazione delle immagini eccessivamente basata sull’intelligenza artificiale.

Lo standard fissato dal Find X9 Ultra

Per capire quanto in alto punti OPPO con questo annuncio, vale la pena ricordare cosa offra oggi il Find X9 Ultra: il sistema Hasselblad Master Camera attuale conta cinque fotocamere posteriori, con il sensore principale Sony LYT-901 da 200 MP affiancato da un ultragrandangolare Sony LYT-600 da 50 MP, un teleobiettivo periscopico 3x OmniVision OV52A da 200 MP, un secondo teleobiettivo periscopico 10x Samsung JNL da 50 MP con struttura a cinque riflessioni, e una True Color Camera multispettrale da 3,2 milioni di pixel dedicata alla fedeltà cromatica.

Un comparto che gli era già valso un premio EISA per l’imaging e un piazzamento sul podio delle classifiche DxOMark, apprezzato in particolare per la resa delle tonalità della pelle e il livello di dettaglio su tutti gli intervalli di zoom.

Non è tra l’altro la prima volta che OPPO estende il proprio sistema fotografico oltre l’hardware integrato: con la generazione precedente, quella dei Find X9 e Find X9 Pro, l’azienda aveva già presentato un Hasselblad Professional Teleconverter Kit esterno, che sfruttava 16 elementi in vetro di precisione per aumentare la quantità di luce raccolta e migliorare ulteriormente la nitidezza delle immagini.

Resta da vedere se OPPO deciderà di proporre un accessorio simile anche per la nuova serie X10, magari pensato apposta per sfruttare al meglio la nuova configurazione a tre sensori da 200 MP.

Cosa aspettarsi dal lancio

Il Find X9 Pro e il Find X9 Ultra ci avevano convinto parecchio; le aspettative per il Find X10 Pro Max sono quindi decisamente alte, anche perché OPPO non è la sola a spingere sui doppi sensori da 200 MP: come saprete anche il vivo X300 Ultra aveva già adottato una configurazione simile, e con questo annuncio OPPO punta chiaramente a superare il rivale diretto sullo stesso terreno.

La crisi delle memorie, però, purtroppo rende quasi certo un prezzo di partenza più elevato rispetto alla generazione precedente. Per quanto concerne le tempistiche, OPPO ha comunque confermato che la serie Find X10 sarà lanciata entro la fine di questo mese. Vi terremo aggiornati.

In copertina c’è OPPO Find X9 Ultra