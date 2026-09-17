Un’attesa novità si sta facendo largo su WhatsApp, partendo come (quasi) sempre dalla beta: stiamo parlando della Trascrizione dei messaggi vocali, che in queste ore sta iniziando ad accogliere diverse ulteriori lingue, tra le quali compare proprio l’italiano. Vediamo come funziona e come verificare se siete tra i primi ad averla.

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WhatsApp inizia ad accogliere la trascrizione dei messaggi vocali in italiano

La Trascrizione dei messaggi vocali di WhatsApp è stata lanciata nel “lontano” novembre 2024, ma noi utenti italiani non abbiamo (finora) potuto sfruttarla a pieno: le lingue supportate erano infatti solamente quattro, ossia inglese, spagnolo, portoghese e russo. In queste ore gli sviluppatori stanno iniziando a proporre nuovi pacchetti linguistici per la trascrizioni dei messaggi, e questa volta è compreso anche l’italiano. La funzione può risultare molto utile a chi non ha modo di ascoltare i messaggi vocali o a chi proprio non li sopporta: permette infatti di trascriverli, trasformandoli in normali messaggi testuali

A partire dall’aggiornamento alla versione 2.26.37.5 di WhatsApp Beta per Android, l’app sta finalmente ampliando le lingue disponibili per la funzione, offrendo a un numero maggiore di utenti in tutto il mondo la possibilità di leggere i messaggi vocali come testo. Oltre all’italiano, tra le nuove lingue troviamo tedesco, francese, giapponese, nuove varianti dell’inglese e non solo.

Per poter utilizzare la funzione di trascrizione in italiano, è necessario prima scaricare il pacchetto della lingua, passando dalle impostazioni di WhatsApp (“Chat > Trascrizione dei messaggi vocali“). Una volta scaricato un pacchetto, è possibile trascrivere i messaggi in quella lingua anche senza una connessione Internet attiva: basta tenere premuto sul messaggio vocale e toccare “Trascrivi” nel menu in alto a destra.

Come aggiornare all’ultima versione

I nuovi pacchetti linguistici che comprendono anche l’italiano stanno iniziando a comparire agli utenti dotati almeno della versione 2.26.37.5, disponibile per WhatsApp Beta su Android. L’implementazione avviene come spesso capita lato server, quindi aggiornare a questa release non porta necessariamente alla disponibilità del nuovo pacchetto. Per il momento sembra che risulti limitata, ma dovrebbe allargarsi a un maggior numero di account nelle prossime settimane.

Per verificare di disporre della più recente versione di WhatsApp potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store. Se volete provare con un po’ di anticipo le novità, potete entrare a far parte del programma beta: una volta aderito, potrete proseguire alla normale installazione degli aggiornamenti, sempre attraverso il Play Store.