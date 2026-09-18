Fate attenzione alle false app Huawei Health che circolano sul Google Play Store. Nonostante le segnalazioni, è tuttora possibile scaricare liberamente diverse applicazioni che provano a ingannare gli utenti: si chiamano tutte “Huawei Health” e nessuna di esse è sviluppata dal produttore cinese. Alcune hanno anche copiato l’icona della vera applicazione. Vediamo come riconoscerle ed evitarle, e come scaricare l’app autentica.

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Sul Play Store è pieno di app che si spacciano per Huawei Health: occhio ai falsi

La vera app Huawei Health non è disponibile al download sul Google Play Store, così come altre app del produttore. A causa del “solito” ban del 2019, Huawei non può integrare o aggiornare i Google Mobile Services e le API necessarie a far funzionare nel modo corretto le app su Play Store, e si sta concentrando sul suo ecosistema attraverso i Huawei Mobile Services e AppGallery: l’app è dunque stata rimossa nel 2023 per evitare la diffusione di software non aggiornato.

Diversi sviluppatori hanno deciso di approfittare della situazione per racimolare un po’ di download truffaldini sul Google Play Store. Come potete vedere nella schermata qui sotto, una ricerca di “Huawei Health” sullo store virtuale di Big G permette allo stato attuale di accedere a ben cinque applicazioni denominate esattamente “Huawei Health” (più altre con una qualche variazione), tutte firmate da un diverso sviluppatore (perlomeno sulla carta) e tutte con l’icona della vera app. Gli screenshot mostrati all’interno delle pagine sono spesso scopiazzati l’una dall’altra.

Un giro all’interno delle rispettive pagine (oltre che un’occhiata ai nomi degli sviluppatori) può facilmente portare a svelare l’inganno, ma gli utenti poco esperti potrebbero cascarci: e la dimostrazione è che queste app riportano in certi casi numeri consistenti, anche oltre i 50.000 download. Non è inoltre da escludere che Google ne abbia già eliminate alcune, e che continuino ad arrivarne di nuove: come facciano ad essere approvate a monte resta un mistero, visto il nome chiaramente ingannevole.

Non sappiamo con certezza se qualcuna di queste applicazioni contenga effettivamente qualcosa di dannoso e pericoloso, o se si tratti solo di tentativi ingannevoli di far scaricare app e ottenere introiti pubblicitari (sì, perché quella che abbiamo provato ne era piena zeppa), ma nel dubbio: non scaricate assolutamente Huawei Health dal Google Play Store, perché semplicemente lì non esiste. Tra i rischi, oltre alla pubblicità invasiva, potrebbe nascondersi il phishing o una raccolta impropria di dati.

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Dove scaricare la vera app Huawei Health

L’app Huawei Health autentica è disponibile al download tramite il sito ufficiale messo a disposizione dal produttore cinese, a questo link: se state usando lo smartphone, potete scegliere se effettuare l’installazione direttamente dal sito scaricando l’APK oppure se passare da Huawei AppGallery (scaricando e installando a sua volta l’APK per Android). Quest’ultimo è lo store ufficiale di Huawei (richiede anche l’installazione dei servizi HMS Core) e permette di gestire meglio i futuri aggiornamenti di Huawei Health, così come di eventuali altre app Huawei installate.

Se avete scelto di installare AppGallery, potete cercare Huawei Health all’interno dello store ed effettuare il download e l’installazione.