Huawei Watch Fit 5 Pro raccoglie l’eredità di una serie che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio molto preciso nel catalogo della casa cinese: quello degli smartwatch ibridi a forma rettangolare, leggeri, casual e pensati per essere indossati tutto il giorno senza pesare al polso. È la versione più rifinita della nuova generazione, quella che porta materiali premium, sensoristica al top e funzioni avanzate ereditate dai modelli più costosi della famiglia. Vi raccontiamo nel dettaglio cosa cambia e perché ci ha convinto su tutta la linea.

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Video recensione

Design e qualità costruttiva

Il primo aspetto che colpisce è l’estetica. Watch Fit 5 Pro ha cornici davvero sottili, appena 1,8 mm sui quattro lati, con uno screen-to-body ratio che sale all’83% della superficie anteriore. Il vetro in cristallo di zaffiro è leggermente curvato ai bordi (2.5D), una scelta che si stacca dal modello dello scorso anno e che, almeno ai nostri occhi, restituisce un look più moderno e premium. Inevitabilmente, però, applicare una pellicola protettiva diventa un po’ più complicato rispetto a un vetro completamente piatto: vale la pena ricordarlo, anche se il cristallo di zaffiro con trattamento oleofobico è già di per sé estremamente resistente ai graffi.

La lunetta è in lega di titanio, il corpo principale in alluminio aerospaziale e la parte inferiore in plastica, una combinazione che dà al prodotto una bella sensazione di solidità senza appesantirlo: parliamo di soli 30,4 grammi di peso, davvero notevole considerando le dimensioni di 44,5 x 40,8 x 9,5 mm. Diciamoci la verità, la forma rettangolare richiama inevitabilmente un certo Apple Watch Ultra, ma a differenza di quest’ultimo Fit 5 Pro è leggerissimo, sottile e si dimentica al polso. È uno di quei dispositivi che si possono tenere anche di notte senza problemi, cosa importante visto che il monitoraggio del sonno è uno dei contesti in cui questi smartwatch danno il meglio.

L’edizione bianca aggiunge poi una rifinitura particolare con tecnologia di ossidazione micro-arco, che trasforma il metallo in una superficie dalla texture quasi ceramica, più resistente alle macchie e ai segni d’uso. È una scelta estetica raffinata, riservata però a quella sola variante. Il cinturino in tessuto fornito con la versione che abbiamo provato è davvero comodo, soprattutto durante la pratica sportiva, e ovviamente è sostituibile con qualsiasi altro modello a passo standard tra quelli disponibili sullo store Huawei.

Scheda tecnica e differenze rispetto a Fit 5

All’interno della famiglia, Watch Fit 5 Pro rappresenta la versione completa, mentre Fit 5 rappresenta una declinazione più accessibile che condivide molto della base hardware ma rinuncia ad alcuni sensori e funzionalità. Le differenze principali si concentrano sui materiali (titanio e zaffiro contro alluminio e vetro al silicone), sul display (più grande e luminoso sul Pro), su alcuni sensori esclusivi (temperatura cutanea, ECG, rigidità arteriosa) e sull’apertura ad alcune attività sportive specifiche come golf e immersioni fino a 40 metri.

Curiosamente la base tecnica è quasi identica: stesso modulo cardio a 6 LED + 6 PD, stessa batteria, stesso sistema operativo. È un dettaglio che rende ancora più interessante il rapporto tra i due modelli, ma di questo parleremo meglio nella recensione dedicata a Fit 5.

Caratteristica Fit 5 Fit 5 Pro Dimensioni 42,9 x 38,2 x 9,5 mm 44,5 x 40,8 x 9,5 mm Peso 27 g 30,4 g Display 1,82″ AMOLED, 480×408, 2500 nits 1,92″ AMOLED, 480×408, 3000 nits Screen-to-body 79% 83% Vetro Litio-alluminio-silicato Cristallo di zaffiro 2.5D Cassa Lega di alluminio (100% riciclato) Alluminio aerospaziale + lunetta in titanio Batteria 471 mAh 471 mAh Autonomia tipica 7 giorni (fino a 10 in uso leggero) 7 giorni (fino a 10 in uso leggero) Ricarica rapida wireless No Sì (60 minuti) Sensore temperatura cutanea No Sì ECG No Sì Rigidità arteriosa No Sì Analisi onda di polso (CE) Sì Sì Modalità Golf No Sì (oltre 17.000 campi) Apnea fino a 40 m No Sì Trail running con waypoint No (manca distanza al marker) Sì Pagamenti NFC (Curve Pay) Sì Sì

Funzioni sportive: corsa, ciclismo, golf e apnea

Watch Fit 5 Pro supporta oltre 100 modalità sportive ed è compatibile con misuratori di potenza Bluetooth, una caratteristica che da sola lo rende molto più serio della media degli smartwatch ibridi quando si parla di ciclismo. La nuova suite dedicata alla bici include FTP virtuale, potenza virtuale istantanea, cadenza virtuale e una serie di metriche avanzate, oltre alla possibilità di trasformare lo smartphone in un ciclocomputer collegato all’orologio. Sono tutte funzioni che abbiamo già incontrato sul Watch GT 6 Pro e che funzionano allo stesso modo, con un buon livello di precisione anche su salite e tratti misti.

Per la corsa abbiamo a disposizione metriche da sportwatch puro: ritmo, frequenza cardiaca, potenza in corsa, capacità di corsa, oltre alla possibilità di programmare allenamenti a intervalli e di importare percorsi. Sul fronte trail running troviamo waypoint e checkpoint personalizzabili, distanza stimata al marker successivo, grafico altimetrico in tempo reale e avvisi in caso di deviazione dal tracciato. Tutte funzioni presenti solo sulla versione Pro, va sottolineato.

Il GPS dual-band con sistema Sunflower funziona molto bene, con una precisione che ci è parsa allineata a quella del GT 6 Pro: sufficiente per qualsiasi utilizzo amatoriale e anche per qualcosa in più, anche se non raggiunge i livelli quasi chirurgici del GT Runner 2 con onda polarizzata. Durante una sessione sportiva con GPS attivo e schermo acceso il consumo è di circa 5-6% di batteria all’ora, valore che si traduce in 25 ore dichiarate per il trail running.

Tra le novità troviamo poi il golf, supportato con oltre 17.000 mappe vettoriali di campi da gioco, modalità driving range, vista del green con auto-rotazione, custom flagstick e scorecard 18 buche al polso. Non abbiamo potuto verificarlo direttamente, ma sulla carta è una soluzione molto completa. Disponibile esclusivamente sul Pro anche l’apnea libera fino a 40 metri di profondità, funzione di nicchia ma apprezzata da chi pratica freediving. Per finire, è stata aggiornata anche la modalità nuoto con metriche di carico di allenamento, stato di recupero e stress da allenamento.

Tutti i dati raccolti finiscono nell’app Huawei Health e possono essere sincronizzati con piattaforme di terze parti come Strava, Komoot, URUNN, RacePace e Intervals.icu: una flessibilità che apprezziamo molto, perché permette a chi ha già un proprio ecosistema di allenamento di non doverlo abbandonare.

Funzioni benessere Health Insight

Sul fronte benessere Watch Fit 5 Pro porta in dote tutto l’arsenale del nuovo sistema TruSense: monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, SpO2, temperatura cutanea, stress, sonno con rilevamento delle anomalie respiratorie. A questi si aggiungono le funzioni esclusive del Pro, ovvero l’elettrocardiogramma (basta tenere un dito sull’elettrodo laterale per 30 secondi), la rigidità arteriosa e l’analisi dell’onda di polso per il rilevamento di fibrillazione atriale e battiti prematuri.

Quello che ci piace particolarmente dell’ecosistema Huawei è la mini app Health Insight, integrata nell’app Health, che fornisce una panoramica organica dello stato di salute generale e segnala eventuali anomalie rispetto ai propri valori abituali. È il tipo di funzione che fa davvero la differenza nella quotidianità: quando non ci si sente bene e si vuole una conferma dall’orologio, basta uno sguardo per capire se c’è qualcosa fuori norma. Acquistando lo smartwatch sono inclusi 3 mesi di Huawei Health+, l’abbonamento che aggiunge piani di allenamento personalizzati, gestione delle calorie e contenuti per il rilassamento.

Tra le novità più simpatiche segnaliamo i 30 mini workout guidati direttamente dal polso, con animazioni che mostrano esercizi di mobilità per spalle, collo, polsi, caviglie e altri distretti. Sono brevi, semplici, ma se si lavora molto seduti si rivelano sorprendentemente utili: chi vi scrive li ha trovati efficaci proprio perché l’orologio invita a muoversi e guida l’esecuzione, cosa che da soli si tende sempre a procrastinare.

Funzioni smart, NFC e batteria

Sul versante smart Watch Fit 5 Pro raccoglie tutte le novità che Huawei ha introdotto negli ultimi mesi sui modelli premium. La più importante in assoluto è l’arrivo dei pagamenti NFC tramite Curve Pay, che finalmente colma una delle lacune storiche degli smartwatch della casa cinese: caricando le proprie carte sull’app Curve è possibile pagare direttamente con l’orologio.

Si possono leggere e rispondere alle notifiche con una mini tastiera oppure con risposte preimpostate, ma solo se associato a uno smartphone Android: con iOS la funzione di risposta non è disponibile. La gestione delle notifiche supporta WhatsApp, Telegram, Messenger e i principali servizi di messaggistica.

HarmonyOS, il sistema operativo proprietario, è gradevole e ben organizzato graficamente, con una quantità enorme di watch face scaricabili dallo store. Tra queste segnaliamo la simpatica Fluffy, un panda animato che reagisce ai propri comportamenti: se si rimane troppo seduti si accovaccia, dopo un mini workout balla, dopo il quarto della giornata corre eccitato. Sembra una cosa frivola, ma in realtà è anche un modo intelligente per spingere a muoversi durante la giornata.

L’autonomia è uno dei punti forti del prodotto. Huawei dichiara 7 giorni in uso tipico e fino a 10 in uso leggero, ma nei nostri test, con monitoraggio salute h24 e qualche sessione sportiva, siamo arrivati a circa 6 giorni senza always-on display attivo. Attivando l’AOD ci si dimezza all’incirca, scendendo a 3-4 giorni. La ricarica avviene tramite basetta magnetica e richiede circa un’ora per un ciclo completo: il Pro è infatti l’unico tra i due modelli a supportare la ricarica rapida wireless da 60 minuti.

In conclusione

Watch Fit 5 Pro è uno dei migliori smartwatch ibridi che si possano trovare oggi sul mercato. Riesce a coniugare un’estetica casual e leggera con una completezza che pochi concorrenti possono vantare: copre la sfera sportiva con metriche professionali, quella della salute con sensoristica avanzata e funzioni medicalmente certificate, e quella smart con i nuovi pagamenti NFC e una gestione delle notifiche finalmente all’altezza. È perfetto per chi cerca un orologio leggero da indossare anche di notte, da tenere al polso in ogni contesto, dall’ufficio alla corsa, fino al campo da golf.

Sui contro, va ricordato il limite della risposta alle notifiche solo su Android e il fatto che il vetro 2.5D, pur più gradevole esteticamente espone leggermente di più la superficie a possibili graffi, rispetto al vetro piatto della passata generazione. Per il resto, considerando l’insieme di funzioni, materiali e qualità complessiva, è difficile non consigliarlo a chi sta cercando uno smartwatch capace di fare davvero tutto.

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Pro: Design curato e leggerissimo



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Monitoraggio della salute completo



Attività sportiva da Pro

Contro: Notifiche non si sincronizzano con lo smartphone

