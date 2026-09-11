Nella giornata di ieri, Google ha annunciato ufficialmente l’integrazione di Gemini nell’app per Android di Google Fogli, il servizio per creare e gestire fogli di calcolo.

Gli utenti potranno quindi sfruttare le potenzialità dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale anche in modalità nell’app che, con l’ultimo aggiornamento, ha anche guadagnato una “nuova” icona. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Gemini in Google Fogli è realtà anche su Android

Tramite un post sul blog dedicato agli aggiornamenti della suite Worskpace, come anticipato in apertura, Google ha annunciato che Gemini in Google Fogli è in fase di implementazione anche nell’app per Android di Google Fogli.

Sfruttando la potenza di Gemini in Google Fogli sul Web, siamo entusiasti di annunciare che ora puoi utilizzare Gemini in Google Fogli sul tuo dispositivo Android per analizzare e comprendere rapidamente i tuoi dati anche in movimento.

Come potrete notare dai seguenti screenshot, per sfruttare le potenzialità di Gemini su un foglio di calcolo da un dispositivo Android è sufficiente selezionare l’icona con la scintilla e iniziare a porre domande all’assistente sui dati.

In questa prima fase, le funzioni di Gemini in Fogli sono incentrate sull’analisi e sull’interpretazione dei dati. Per le modifiche più complesse, la formattazione dei dati o la generazione di formule, Google consiglia agli utenti di rivolgersi alla versione Web del servizio.

Disponibilità di questa novità

Google fa sapere che l’integrazione di Gemini nell’app per Android di Google Fogli è già in fase di distribuzione da un paio di giorni (9 settembre 2026) e procederà nelle prossime due settimane fino a raggiungere tutti gli utenti.

Sul fronte della disponibilità, si tratta di una funzione “premium” che quindi non viene messa a disposizione di tutti gli utenti ma solo di coloro che hanno sottoscritto uno dei seguenti abbonamenti:

Google Workspace Business (Standard e Plus)

(Standard e Plus) Google Workspace Enterprise (Standard e Plus)

(Standard e Plus) Google AI Pro for Education

Google AI Pro e AI Ultra

L’app ha guadagnato una “nuova” icona

A fine maggio, Google ha rinnovato le icone di tutte le app della suite Google Workspace, inclusa quella di Google Fogli che ha abbandonato il vecchio design con icona a forma di foglio in verticale con al centro una tabella 2×2 (prima immagine della galleria sottostante).

L’icona introdotta a maggio (seconda immagine) presenta orientamento orizzontale, richiamando più fedelmente i fogli di calcolo (che di solito si estendono in orizzontale più che in verticale); il colore principale è rimasto il verde ma, come sulle altre app della suite, abbiamo i colori gradiente.

Con l’ultima versione dell’app, il colosso di Mountain View ha però rilasciato senza troppo clamore una “nuova” icona per l’app (terza immagine): il virgolettato è d’obbligo dato che l’unica differenza sta nella rotazione di 180° di quella introdotta qualche mese fa.

Alcuni utenti avevano infatti notato una stranezza nella prima versione della nuova icona: solitamente, i fogli di calcolo si sviluppano dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra; in quella versione dell’icona, sembrava che lo sviluppo dovesse procedere dal basso verso l’alto e da destra verso sinistra; la nuova icona è quindi più coerente con l’essenza dei fogli di calcolo.

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Come scaricare o aggiornare l’app Google Fogli

Per scaricare o aggiornare l’app Google Fogli è sufficiente seguire la solita procedura attraverso il Google Play Store: basterà raggiungere la pagina dell’app (tramite un tap sul badge sottostante) e selezionare “Installa” nel primo caso o “Aggiorna” nel secondo caso (qualora sia disponibile un aggiornamento).