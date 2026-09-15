Torniamo ad occuparci della nuova scheda Memorizzati di Google Find Hub, ossia una delle novità che fanno parte dell’Android Drop di settembre 2026 e della quale vi abbiamo già parlato la scorsa settimana.

Proprio in queste ore il popolare leaker Mishaal Rahman ha annunciato su X che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha dato il via all’implementazione su larga scala di questa nuova funzionalità.

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Una comoda novità per Google Find Hub

Così come viene spiegato dallo stesso leaker, tale funzionalità aiuta gli utenti a tenere traccia degli oggetti importanti per loro, come ad esempio un mazzo di chiavi di riserva o un particolare documento.

Ebbene, basta impartire un apposito comando (“Ehi Google, ricorda che ho messo il passaporto nel cassetto in alto del comò” e l’app registrerà automaticamente l’oggetto e la sua posizione. Nella scheda “Dettagli elemento” gli utenti potranno anche aggiungere una foto (così da individuare più facilmente l’oggetto), modificare la posizione “in casa” o la posizione in termini di indirizzo, aggiungere delle note o persino modificare i due parametri richiesti nella prima fase di inserimento.

Nel momento in cui si avrà bisogno di cercare quel determinato oggetto, sarà sufficiente chiedere a Gemini dove si trova o controllare manualmente la scheda “Elementi memorizzati” in Google Find Hub.

Per potere usare questa funzione è necessario avere installato la versione 3.1.732-02 dell’app Find Hub di Google, che può essere scaricata gratuitamente da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: