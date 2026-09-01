Torniamo ad occuparci di Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google, perché nelle ultime ore sono emerse altre due novità in fase di sviluppo che puntano a migliorare l’esperienza utente con funzionalità già esistenti.

Il team di sviluppo sta lavorando per donare un ruolo più centrale all’iterazione agentica Gemini Spark dell’assistente e, al contempo, per rendere più facile da ascoltare il Riepilogo giornaliero. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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L’app di Gemini attende altri due miglioramenti

Analizzando la versione 17.54.10 beta di App Google, casa delle funzioni IA sui dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha scoperto altre due novità in fase di sviluppo per Gemini che si aggiungono alla modifica in ottica multitasking per l’overlay di cui avevamo parlato in precedenza.

Prima di analizzare queste altre due novità, è doveroso segnalare che, anche installando la suddetta versione beta di App Google, non le troverete nell’app di Gemini appunto perché si tratta di novità in fase di sviluppo.

Gemini Spark potrebbe assumere un ruolo più centrale nell’app

Google sta lavorando a un nuovo metodo che dovrebbe consentire agli utenti di accedere rapidamente a Gemini Spark, l’agente IA autonomo sempre attivo che non è ancora disponibile in Italia (e in italiano).

Nello specifico, mentre adesso è necessario rivolgersi accedere al pannello laterale per sfruttare questa funzione, in futuro le cose saranno molto più semplici (via Android Authority). Direttamente nella schermata iniziale dell’app dell’assistente verranno aggiunti i due pulsanti per le modalità di interazione “Chat” e “Assegna”.

La prima è la classica modalità con cui abbiamo sempre interagito con l’assistente. La seconda, invece, è quella attraverso cui gli utenti potranno assegnare i compiti a Gemini Spark.

Google cerca di migliorare la fruizione del Riepilogo Giornaliero

Andando oltre, pare che Google stia lavorando per semplificare la fruizione del Riepilogo Giornaliero di Gemini con l’introduzione del nuovo pulsante flottante “Talk through your brief” (via Android Authority).

Quando l’utente effettuerà un tap su questo pulsante, nell’app si avvierà l’interfaccia di Gemini Live e l’assistente (in versione botta e risposta) avvierà la lettura del riepilogo. L’insider suggerisce che la parte audio del riepilogo sembra funzionare a dovere, mentre l’interfaccia utente è ancora “work in progress” e restituisce semplici frasi introduttive.

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Come aggiornare l’app dell’assistente Made by Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.