Motorola ha deciso di rispondere al debutto dell’iPhone Duo di Apple a modo suo, con un teaser pubblicato sui canali social che anticipa un foldable dal formato largo e corto. Una mossa che arriva a poche ore dal lancio del primo pieghevole di Cupertino e che non nasconde una punta di polemica.

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Un teaser mirato che prende di mira Apple

Il video, pubblicato sull’account X e su Instagram di Motorola US, è durato appena otto secondi ma ha detto molto. Il messaggio che lo accompagna recita “New in their hands. Iconic in ours”, una frase che gioca apertamente sul ritardo con cui Apple è entrata nel mercato dei foldable. Il filmato ripercorre la storia dei dispositivi pieghevoli dell’azienda di Chicago, dal Razr originale del 2004 fino al recente Razr Fold, per poi chiudersi con la silhouette scura di un dispositivo dal profilo corto e largo, molto simile nelle proporzioni all’iPhone Duo.

That feeling when you hang up, and your razr says everything you didn’t. 😏 Some are just discovering it. We’ve been making it even better. Just wait for our next move. 👀 #razr pic.twitter.com/FCRPUigcF5 — motorolaus (@MotorolaUS) September 9, 2026

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Il riferimento è chiaro: mentre Apple sta “appena scoprendo” questa categoria di prodotti, Motorola sostiene di lavorarci da oltre vent’anni. Un argomento difficile da contestare, anche se Samsung potrebbe replicare allo stesso modo ricordando quanto il Razr Fold in formato libro sia arrivato tardi rispetto al Galaxy Fold originale.

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Cosa sappiamo del nuovo foldable wide

Motorola non ha annunciato un nome commerciale, né specifiche tecniche, né un prezzo, né tantomeno una data di lancio. L’unica certezza è che la campagna di teaser è ufficialmente iniziata e che, secondo diverse indiscrezioni, il debutto commerciale potrebbe avvenire entro la fine del 2026, con un evento dedicato potenzialmente in programma già questo mese o il prossimo. La pubblicazione del teaser sui canali globali e regionali dell’azienda fa inoltre pensare a un lancio garantito anche sul mercato statunitense.

That feeling when you hang up, and your razr says everything you didn’t. 😏

Some are just discovering it. We’ve been making it even better.

Just wait for our next move. 👀 #Razr pic.twitter.com/61hqJCytpn — motorola (@Moto) September 9, 2026

Gli schizzi trapelati nei giorni scorsi avevano già rivelato alcuni dettagli interessanti che Motorola sembra pronta a sfruttare nella comunicazione: un display senza piega visibile, un “ultra slim housing”, vetro 3D e un profilo definito “easy-open”. Si tratta chiaramente di slogan di marketing, che però confermano le ambizioni dell’azienda per il suo primo pieghevole in stile passaporto. Da notare anche la disposizione orizzontale delle fotocamere sul retro, che secondo diverse ricostruzioni dovrebbe contribuire alla stabilità del dispositivo quando appoggiato su un tavolo o una scrivania.

Resta però un dubbio sollevato da più parti: non è chiaro se la silhouette mostrata nel teaser sia un dispositivo funzionante o semplicemente un modello non operativo realizzato appositamente per il video. In quest’ultimo caso, il filmato direbbe poco sulle dimensioni finali, sul peso o sul comportamento della cerniera.

Il mercato dei foldable cambia forma

La tendenza verso formati più corti e larghi è ormai evidente. Samsung ha già puntato su questa direzione con il Galaxy Z Fold 8, il cui display interno in formato 4:3 offre più spazio per app, giochi, video e multitasking. Anche Apple ha adottato una forma compatta simile a un passaporto per il suo iPhone Duo, con uno schermo da 19,3 cm (7,6 pollici) pensato per contenuti, gaming e produttività. Il prezzo di debutto del pieghevole di Cupertino è di 1.999 dollari, circa 1.800 euro al cambio attuale, mentre per l’Italia non sono ancora stati comunicati prezzi ufficiali.

Se questa tendenza dovesse consolidarsi, il formato allungato a barretta potrebbe smettere di essere lo standard per i foldable in stile libro. Motorola, dal canto suo, sembra voler cavalcare l’onda con un prodotto che punta su un formato inedito per l’azienda e su una narrativa costruita attorno alla propria esperienza pluriennale nel settore. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se il cosiddetto “Razr Wide Fold” diventerà realtà o resterà solo un’affascinante silhouette in un video di otto secondi.