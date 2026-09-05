Dopo mesi di sviluppo e svariate strade percorse per migliorare la situazione, Google ha finalmente avviato la distribuzione a tutti gli utenti Android di una novità che rende l’overlay di Gemini “amico” del multitasking e, di rimando, lo trasforma in uno strumento molto più utile.

L’elemento in sovrapposizione dell’assistente, che ha visto il suo più recente redesign ad aprile e che da allora ha ottenuto esclusivamente una modifica al comportamento del menù degli allegati, ha guadagnato un nuovo pulsante molto utile. Scopriamo tutti i dettagli.

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“Riduci a icona” è la nuova arma dell’overlay di Gemini

Sin dalla sua introduzione, l’overlay di Gemini non ha consentito agli utenti di utilizzare lo smartphone mentre l’assistente basato sull’intelligenza artificiale sta ascoltando ed elaborando la risposta.

Già a dicembre 2025 era emerso che Big G stesse lavorando per far sì che questo elemento in sovrapposizione potesse essere ridotto a icona durante l’elaborazione ma il primo approccio non è stato portato avanti e, con l’avvento dell’overlay compatto che conosciamo ancora oggi, Google aveva iniziato a varare strade alternative.

Nello specifico, il team di sviluppo ha iniziato a mettere a punto il pulsante aggiuntivo “Riduci a icona” che, dopo circa tre mesi dalla prima apparizione, è finalmente in rollout per tutti gli utenti Android.

Come potrete notare dalla seguente immagine, Riduci a icona compare quando Gemini avvia la fase di elaborazione e fornisce la risposta: nel primo caso, il pulsante è centrato con l’overlay stesso; nel secondo caso, il pulsante è in alto a destra sulla finestra della risposta.

Cosa succede selezionando “Riduci a icona”?

Effettuando un tap su Riduci a icona, succede esattamente ciò che viene suggerito dal nome stesso del pulsante: Gemini continua a funzionare ma l’overlay viene ridotto a una icona flottante.

Questa icona può essere trascinata, eliminata (spostandola verso il grosso pulsante con la “x” che compare in basso al centro) o selezionata per espanderla. Di seguito riportiamo il messaggio che compare quando riduciamo a icona:

“Gemini è ancora disponibile mentre svolgi più attività contemporaneamente. Tocca per espandere. Trascina per spostare o ignorare.”

Segnaliamo, infine, che quando l’overlay viene ridotto a icona prima che Gemini abbia fornito la risposta, l’icona verrà pervasa da colore gradiente (nella parte bassa) durante l’elaborazione e mostrerà il messaggio “La risposta è pronta” una volta che il ragionamento sarà ultimato.

In questo caso, aprendo la risposta, in alto a destra non sarà più presente il pulsante “Riduci a icona” ma un semplice pulsante “Chiudi”, dato che la sessione verrà considerata ultimata. In alternativa, l’utente può sfruttare nuovamente l’overlay per proseguire l’interazione con Gemini.

Come aggiornare l’app dell’assistente Made by Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.