Google ha avviato la distribuzione della versione 5.08 dell’app Google Health, il servizio dedicato alla gestione dei dati relativi alla salute e al benessere degli utenti. L’aggiornamento è in distribuzione dalle scorse ore e arriverà progressivamente nel corso della prossima settimana, con tempistiche che possono variare in base al dispositivo e all’operatore.

La nuova versione, disponibile sia su Android che su iOS, introduce principalmente miglioramenti alla stabilità dell’applicazione e alcune correzioni di bug; la novità più importante riguarda però la gestione degli account Fitbit, visto che si è concluso il periodo previsto per la migrazione degli account.

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Google Health richiede ora un account Google

Con la versione 5.08 cambia un aspetto importante relativo all’accesso a Google Health, ora è infatti necessario utilizzare un account Google per poter fruire dell’applicazione, dal momento che il periodo di migrazione degli account Fitbit è terminato.

L’accesso tramite un account Fitbit non è quindi più supportato, Google avverte inoltre che i dati Fitbit che non sono stati migrati verranno eliminati, rendendo di fatto concluso il passaggio dal vecchio sistema basato sugli account Fitbit a quello legato agli account Google.

Si tratta di un cambiamento che arriva al termine di un percorso di migrazione già avviato da Google e che rende ancora più centrale l’account Google per l’utilizzo di Google Salute. Gli utenti che usavano ancora le vecchie modalità di accesso devono quindi fare riferimento a un account dell’azienda di Mountain View per continuare a utilizzare il servizio.

Google ha inoltre corretto un problema che interessava la registrazione di alcuni utenti, in particolare, il bug riguardava le persone i cui indirizzi email erano stati precedentemente associati a un account Fitbit.

Con la versione 5.08 il problema dovrebbe essere risolto, ora è possibile accedere utilizzando l’account Google preferito anche quando l’indirizzo email scelto era stato utilizzato in precedenza con Fitbit.

Oltre a questa modifica specifica, l’aggiornamento include i consueti miglioramenti generali alla stabilità e correzioni di bug, senza introdurre nella fonte ulteriori nuove funzionalità.

La versione 5.08 di Google Health è, come detto, disponibile sia per Android sia per iOS e la distribuzione proseguirà gradualmente nei prossimi giorni, quindi potrebbe essere necessario attendere prima che l’aggiornamento raggiunga tutti i dispositivi.